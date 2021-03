La via europea all’e-commerce e l’impatto sulla vendita dei farmaci per gli animali

La strategia comunitaria per il digitale prevede una serie di obiettivi da raggiungere entro il 2030. In Italia non si possono acquistare medicinali veterinari a distanza, salvo poche eccezioni. Il nuovo Regolamento Ue 2019/6, operativo da gennaio 2022, interviene sulla materia. Dal numero 7 di Animal Health

di Vanessa Del Gaudio

Nel “decennio digitale” dell’Europa la trasformazione avanza con costanza passando per aspetti culturali, metodologici, gestionali, infrastrutturali, ma soprattutto per rigidi canoni che sovvertono i tradizionali modelli di mercato. “Un’Europa pronta per l’era digitale” è il punto di arrivo del programma di lavoro che la Commissione europea intende raggiungere entro il 2030, mettendo al centro della tabella di marcia la tutela e la riservatezza del consumatore, congiuntamente alla connettività e al miglioramento dei servizi a valore aggiunto per gli utenti. La strategia europea, difatti, intende creare ulteriori stimoli per una comunità dinamica come quella europea e assicurare, al contempo, una concorrenza leale tra gli stakeholder attraverso una normativa sovranazionale adeguata al moderno concetto di economia digitale.

Le iniziative della commissione Ue

La Commissione europea, in linea con gli intenti espressi e a conferma dell’attenzione per la tematica, il 15 dicembre ha presentato due iniziative di legge: il Digital services act e il Digital markets act. Le proposte si ispirano a molteplici obiettivi tra cui rientrano il creare uno spazio digitale più sicuro per gli utenti in cui siano protetti a pieno i loro diritti fondamentali che lo stabilire condizioni di parità tra i player. Il Digital services act (Dsa), nella specie, dovrebbe delineare una disciplina inerente i servizi di intermediazione online, a oggi quotidianamente utilizzati da milioni di utenti, e che troverebbe applicazione a tutte le aziende che lavorano nel mercato unico, anche se stabilite al di fuori dell’Unione Europea.

Il sistema ipotizzato ribadisce la necessità di istituire meccanismi trasparenti e proporzionali secondo cui dimensionare gli obblighi in base alle capacità e alle dimensioni delle aziende, che diventano sempre più responsabili delle loro attività. In concreto, ove le proposte diventassero legge, si avrebbero altresì dei pratici strumenti per migliorare in modo significativo il controllo pubblico sulle piattaforme online che raggiungono gli utenti comunitari. Tra le misure che potrebbero essere introdotte vi sono, per esempio, la tracciabilità degli utenti commerciali utile a identificare eventuali venditori di merci illegali e la verifica degli algoritmi che spesso vengono utilizzati nelle ricerche oppure nelle comunicazioni commerciali, nonché una struttura di supervisione che governi la complessità dello spazio online.

L’iter

L’iter legislativo prevede che le proposte debbano essere discusse dal Parlamento europeo e tra gli Stati membri. Successivamente, se approvate, darebbero vita a due regolamenti: un quadro normativo aggiornato, uniforme e direttamente applicabile in tutto il territorio dell’Unione. Stabilire regole ex ante, infatti, serve a garantire che nel mercato permanga un’eterogenea presenza di attori e allo stesso tempo che lo spazio rimanga equo, aperto e “contendibile” anche per piccoli o nuovi interessati che si approcciano al contesto.

Le vendite a distanza

È indubbio che i servizi online – soprattutto nell’ultimo anno che è stato caratterizzato da limitazioni a notevole impatto anche sull’andamento degli acquisti – abbiano creato evidenti vantaggi per le operazioni di vendita che si sono svolte secondo nuove logiche, differenti rispetto a quelle tradizionali. L’aggiornamento della normativa in ambito digitale comporta anche un’innovazione sul fronte delle regole sul commercio elettronico. Le vendite a distanza a livello europeo sono disciplinate principalmente dalla Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (c.d. Direttiva sul commercio elettronico), mentre a livello nazionale trovano regolamentazione nel Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Il divieto italiano per i farmaci veterinari

Se da un lato gli scambi digitali possono aprire nuove prospettive commerciali, ove non siano opportunamente regolati, d’altro canto possono contribuire a facilitare la vendita di servizi o prodotti illegali mettendo così a rischio il destinatario, o peggio la sua salute. In tal senso, la vendita a distanza non solo ha assunto molta importanza negli ultimi anni, ma ha determinato anche profili controversi soprattutto per ciò che concerne l’ambito farmaceutico e, più in particolare, con riguardo ai medicinali a uso veterinario. Questi ultimi, in un’ottica più rigida rispetto a quanto stabilito per i beni di largo consumo, sono soggetti a un divieto nazionale sin dal 2018, anno in cui la Direzione generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari (Dgsaf) del ministero della Salute ne ha specificato i profili e indicato le poche casistiche che ne fanno eccezione.

Nel 2018, la Dgsaf spiegava che secondo quanto imposto dall’articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193 la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari deve essere effettuata soltanto dal farmacista in farmacia oppure negli esercizi commerciali ex decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ancorché dietro presentazione di ricetta medica ove obbligatoria.

Qualsiasi attività di vendita online, secondo la Direzione, è quindi espressamente esclusa per i medicinali veterinari autorizzati, se soggetti all’obbligo di prescrizione medico veterinaria, nonché per i medicinali veterinari autorizzati senza obbligo di prescrizione, nel caso in cui la normativa preveda che possano essere dispensati solamente in presenza del farmacista. Ne deriva che la vendita online è ammessa essenzialmente solo per i medicinali veterinari autorizzati ai sensi dell’art. 90 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193, la cui vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è soggetta all’obbligo di ricetta medico veterinaria. Nessun sito internet, inoltre, può riportare elenchi, rappresentazioni grafiche, fotografie del confezionamento dei medicinali veterinari autorizzati con ricetta medico veterinaria o può fornire alcuna indicazione di modalità di acquisto e dei relativi prezzi di vendita.

Il nuovo regolamento Ue

Il Regolamento (UE) 2019/6 (che abroga la Direttiva 2001/82/CE, attuata in Italia attraverso il suddetto D. Lgs. 193/2006 e sarà operativo da gennaio 2022), a qualche anno di distanza tra le altre novità, ha introdotto anche una disciplina che riguarda proprio il tema della vendita a distanza di medicinali veterinari.

L’articolo 104 dispone, in primo luogo, che le persone autorizzate a fornire medicinali veterinari, indicate nell’articolo 103, paragrafo 1, possono offrire i prodotti tramite i servizi della società dell’informazione a condizione che tali medicinali non siano soggetti a prescrizione, conformemente a quanto già accade nell’odierno assetto italiano.

L’articolo 103, paragrafo 1, rinvia la definizione dei suddetti soggetti a quella di rivenditori al dettaglio di medicinali veterinari come declinata dalle specifiche legislazioni nazionali, salvo che non sia altrimenti disposto nello stesso regolamento.

In deroga al paragrafo 1, il Regolamento ammette la possibilità che uno Stato membro possa prevedere che le persone autorizzate a fornire il farmaco “offrano medicinali veterinari soggetti a prescrizione veterinaria ai sensi dell’articolo 34 tramite i servizi della società dell’informazione, a condizione che lo Stato membro abbia predisposto un sistema sicuro per tali forniture. Tale permesso è accordato soltanto a persone stabilite nel loro territorio e la fornitura avviene soltanto nel territorio di tale Stato membro”.

Nel caso in cui lo Stato intenda concretamente avvalersi della suddetta deroga, deve notificare alla Commissione e agli altri Stati la decisione assunta e, se necessario, deve cooperare con questi ultimi nel tentativo di evitare eventuali conseguenze indesiderate legate alla fornitura.

I rivenditori al dettaglio che svolgono la propria attività a distanza, entrando nello specifico delle modalità, nell’utilizzare i canali online per vendere i beni devono attenersi a ulteriori disposizioni rispetto agli obblighi già imposti dall’art. 6 della direttiva sul commercio elettronico in generale. In vero, all’atto della vendita sono tenuti a ottemperare a specifici obblighi informativi indicando:

i contatti dell’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il rivenditore;

un collegamento ipertestuale al sito web dello Stato membro di stabilimento;

il logo comune chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web relativo alla vendita a distanza di medicinali veterinari e contenente un collegamento ipertestuale alla voce corrispondente al rivenditore al dettaglio nell’elenco degli autorizzati. Il logo comune deve essere definito dalla Commissione e deve avere le seguenti caratteristiche: essere riconoscibile in tutta l’Unione, visibile sui siti interessati e deve consentire di identificare lo Stato membro in cui è stabilito il rivenditore in questione (art. 104 p. 6).

Ciascuno Stato membro è tenuto a creare un sito web per la vendita di medicinali veterinari a distanza. Tra le informazioni minime che verranno pubblicate sul portale accessibile a tutti, vi devono essere i dettagli sulle possibili differenze riguardanti la classificazione della fornitura tra Stati e l’elenco dei rivenditori autorizzati a mettere in vendita i beni.

La vendita attraverso i servizi della società dell’informazione può essere sottoposta a particolari condizioni o restrizioni imposte dai singoli Stati, purché queste siano sorrette e giustificate da motivi di tutela della salute pubblica. La potestà di stabilire sanzioni adeguate a garantire il rispetto delle norme adottate, inclusa la possibilità di revocare i permessi, è delegata ai singoli Stati nell’ambito del proprio apparato nazionale. Le persone e le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggette ai controlli di cui all’articolo 123 – esattamente come tutti gli altri soggetti della filiera dei medicinali ad uso veterinario che effettuano l’attività in modo fisico – da parte dell’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il rivenditore al dettaglio.

La sentenza

La discrezionalità rimessa agli Stati membri, anche se apparentemente limitata entro alcuni margini, può però comportare differenti scenari che in alcuni casi ingenerano incertezza nei rapporti. Ne è recente conferma una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-649/18) in tema di e-commerce farmaceutico e di difformità nelle restrizioni vigenti tra diversi Stati membri.

Nel caso di specie, la Corte si è pronunciata sulla legittimità di alcune restrizioni poste dallo Stato membro di destinazione dell’e-commerce di farmaci ad uso umano (Francia) al fornitore del servizio che aveva sede in un altro Stato membro (Paesi Bassi), e ha colto l’occasione per fissare alcuni principi di diritto dalla portata più ampia. In particolare, la posizione espressa prevede la possibilità che, a precise condizioni, le medesime restrizioni a cui sono soggetti gli operatori nazionali possano estendersi anche a farmacie che operano dall’estero. Tale possibilità dovrà essere valutata in relazione al caso e non potrà mai tradursi in un’indebita o sproporzionata restrizione alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

L’approccio comunitario, in conclusione, sembrerebbe privilegiare ancora una volta un equilibrio tra i nuovi modelli di business inerenti la vendita a distanza e le regole che da sempre tutelano e proteggono la circolazione dei medicinali nel territorio dell’Unione europea.

