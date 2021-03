Pharma 4.0: i tre pilastri della trasformazione digitale

Organizzazione, business e tecnologia. Sono questi gli elementi imprescindibili per avviare una vera sterzata verso la digitalizzazione. Dal numero 186 del magazine

di Sergio Farioli Partner McKinsey e Matteo Zanin Senior Partner McKinsey

Supply chain a prova di crisi e competenze digitali: sono queste le priorità più urgenti messe in luce dalla pandemia e segnalate dal 90% dei responsabili della produzione e della logistica interpellati in una nostra recente indagine. Nel settore farmaceutico questo è ancora più vero: la filiera è particolarmente complessa e con il digitale potrebbe raggiungere nuovi livelli di qualità, efficienza e sicurezza. Per trasformare nel profondo le operation in ottica Industria 4.0, occorre agire su tre elementi inscindibili: business, tecnologia e organizzazione.

Business

Disegnare un piano di trasformazione ambizioso che risponda agli obiettivi strategici dell’azienda e che abbia benefici tangibili costituisce un passaggio essenziale. Il piano deve evolvere con il progredire delle applicazioni ed essere periodicamente aggiornato alla luce dei risultati raggiunti. Per il mondo farmaceutico questo può tradursi in una combinazione coerente di interventi in diversi campi: nella produzione, includendo ad esempio sistemi di ottimizzazione della resa di una linea produttiva basati sull’analisi avanzata dei dati; nella qualità, considerando sistemi di identificazione e correzione delle deviazioni basati sull’intelligenza artificiale; nella logistica, che comprende soluzioni per assicurare trasparenza lungo l’intera supply chain.

Nella maggior parte delle trasformazioni, le aziende tendono ad applicare soluzioni innovative per risolvere un singolo problema, anziché integrarle all’interno di un piano strategico complessivo. In questo modo è facile rimanere bloccati nella fase “pilota” di sperimentazione, inibendo così la possibilità di completare il percorso e raggiungendo risultati limitati che talvolta accontentano il CIO, ma raramente il CEO.

Tecnologia

Sin dal primo giorno dell’implementazione del piano, deve essere chiaro come estendere l’applicazione delle soluzioni su tutta la catena e consentire un avanzamento tecnologico costante, all’interno della propria organizzazione e presso i fornitori, esplorando anche l’attivazione di partnership con technology provider.

Già prima della pandemia, molte aziende farmaceutiche diedero avvio a programmi di trasformazione, avendo ben compreso il valore dell’Industria 4.0 – che abbraccia connettività, advanced analytics e intelligenza artificiale, interazioni uomo-macchina innovative come la realtà aumentata, tecnologie avanzate di produzione come la stampa 3D. Oggi occorre accelerare in questa direzione: nonostante la tecnologia per diverse applicazioni avanzate sia facilmente reperibile sul mercato, ancora pochissime aziende ne fanno uso su vasta scala. Un esempio è rappresentato dai digital twin, modelli digitali di simulazione di singoli macchinari o di reti di produzione, che permettono l’ottimizzazione istantanea dell’utilizzo di intere fabbriche al variare del portafoglio prodotti.

La tecnologia è inoltre fondamentale per ridurre l’errore umano. Statisticamente, i compiti svolti dagli esseri umani hanno una precisione del 92% e questo è incompatibile con l’aspettativa di conformità nel settore. Gli stabilimenti farmaceutici sono quindi sempre alla ricerca di sistemi innovativi che supportino gli operatori nelle loro attività quotidiane, in particolare quelle più ripetitive. Strumenti come realtà aumentata e occhiali smart, ad esempio, possono aiutare gli operatori a completare tutti i passaggi necessari all’esecuzione di determinate operazioni, oltre a permettere la raccolta e l’analisi dei dati.

Organizzazione

Poche trasformazioni hanno successo se non mettono al centro le persone. In questo contesto, la creazione di una struttura che supervisioni e faciliti il processo di digitalizzazione delle operation, all’interno di un’organizzazione capace di gestire le aspettative e prevedere l’impatto futuro, rappresenta un elemento fondamentale. A questo si aggiungono ulteriori fattori parimenti importanti: l’impegno diretto del top management che, con lo sviluppo di una change story efficace, incoraggi l’uso della tecnologia e mobiliti l’intera organizzazione verso il cambiamento; l’acquisizione di competenze digitali, attraverso l’aggiornamento professionale di figure già esistenti e l’assunzione di nuovi profili; l’adozione di modalità di lavoro agili, mettendo a disposizione tutti gli strumenti necessari.

Foto in evidenza: Maria Orlova – Pexels