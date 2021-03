Produzione vaccini in Italia, il Governo metterebbe quasi 500 milioni di euro

Il capo del Mise, Giancarlo Giorgetti annuncia 500 milioni di euro per avviare la grande produzione made in Italy, mentre il Commissario Ue al mercato interno Thierry Breton dichiara che l'Europa avrebbe la capacità di produrre fino a tre miliardi di dosi entro il 2021

Incassata la disponibilità delle industrie farmaceutiche nel produrre il vaccino in Italia, il Governo potrebbe ora sborsare tra i 400 e i 500 milioni di euro per rendere effettivo e funzionante il grande hub produttivo nostravo. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti al termine dell’incontro con il commissario Ue al mercato interno Thierry Breton al Mise.

Produzione made in Italy

La volontà c’è. Almeno quella di mettere sul piatto i soldi per far partire questa imponente macchina produttiva. Giorgetti ha continuato a fare riferimento alla capacità e al desiderio dell’industria italiana di mettersi in gioco facendo però riferimento, tra le potenzialità da mettere in mostra, al trasferimento tecnologico, dimenticando, forse, che uno dei crucci italiani è proprio la difficoltà di trasferire l’idea alla catena produttiva. Giorgetti spera soprattutto che questo trasferimento si concretizzi nei confronti di terzisti così da metterli in condizione di poter operare su tutte le fasi della produzione.

Il tema non è la disponibilità

Secondo Breton, tra l’altro, il tema di oggi non è la disponibilità dei vaccini, ma la loro produzione. Dopo le speranze (illuse) di aver finalmente dei prodotti disponibili per l’Europa intera, dopo tante promesse fatte ci si accorge che la produttività delle aziende è ridotta e che quindi bisognerà perdere altri mesi per rimettere in piedi il gigante dai piedi d’argilla. E anzi, Breton alza l’asticella. Addirittura ritiene che le capacità manifatturiere europee possano portare, entro fine 2021, alla disponibilità di due se non tre miliardi di dosi di vaccini. Molto superiore perfino a quella degli Usa che sono fermi a due miliardi.