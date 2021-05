Bluebird nomina il suo spinoff in oncologia e ne decide la guida

La compagnia nata a gennaio 2021 si chiamerà 2seventy bio. Al timone ci sarà l'attuale Ceo di casa-madre Nick Leschly che verrà sostituito nella precedente mansione da Andrew Obenshain

Bluebird ha rivelato il nome dello spinoff in oncologia nato a gennaio 2021. Si chiamerà 2seventy bio. Bluebird, oltre al nome della nuova società, ha rivelato anche qualche dettaglio in più sui piani futuri per la neonata compagnia.

Il nome

“270 miglia orarie è la velocità massima del pensiero umano”, ha dichiarato il Ceo di Bluebird Nick Leschly in un comunicato. “Il nome 2seventy è stato selezionato per dare l’idea della velocità di esecuzione dei nostri team nell’avanzamento delle tecnologie in campo oncologico”, conclude.

I cambi di poltrona

Lo scorporo ha dato vita a un frenetico cambio di poltrone. Leschly è attualmente il numero uno di Bluebird, tuttavia lo sarà presto di 2seventy lasciando la poltrona in Bluebird al capo dell’unità Malattie rare Andrew Obenshain. Sempre da Bluebird arriva Philip Gregory, attuale Chief scientific officer che manterrà la medesima carica nella nuova compagnia. Anche il Coo Nicola Heffron passerà allo spinoff mantenendo le medesime mansioni, così come il Chief financial officer Chip Baird.