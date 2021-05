Contratto Pfizer e brevetti farmaceutici, gli Stati dell’Ue si incontrano per sbrogliare la matassa

Nella due giorni (7-8 maggio 2021) gli Stati membri discuteranno anche dei brevetti farmaceutici Covid con la Germania che assume, però, una posizione di rigidità e cautela

Gli Stati membri dell’Ue si siedono al tavolo per discutere di temi sociali e sanitari nel primo incontro dal vivo dopo mesi. Il vertice che si tiene a Oporto in Portogallo (7-8 maggio) vede confrontarsi i leader dell’Unione europea su una serie di temi tra i quali anche quelli relativi alla sospensione temporanea dei brevetti. Dopo il coro unanime alle dichiarazioni degli Usa, qualcuno già inizia a defilarsi. La Germania di Angela Merkel (non presente fisicamente) non concorda con la linea di Bruxelles sulla proprietà intellettuale.

La matassa brevetti

Tutti hanno dichiarato che è arrivato il momento di rendere disponibili le tecnologie per produrre vaccini in tutto il mondo. Dalla Francia alla Russia l’obiettivo sembra comune. Solo la Germania si è esposta pubblicamente affermando che la via, per quanto nobile, non è giusta e che le ripercussioni di una decisione in tal senso potrebbe comportare delle difficoltà di non poco conto. Sostanzialmente, per quanto ci sia la disponibilità a valutare l’opzione, Berlino è cauta sposando le perplessità delle aziende farmaceutiche, soprattutto in tema di disponibilità tecnologica in fase produttiva.

Leadership

Nel giro di due giorni i brevetti sono diventati indigesti ai governi di mezzo mondo. Eppure è da ottobre che il tema è sul tavolo ed è dall’autunno scorso che nessuno ha mai mosso una critica all’attuale sistema di vincolo. La sensazione è che l’Ue, in particolare, aspettasse il cambio di poltrona alla Casa Bianca per poter venire allo scoperto e che fossero proprio gli Usa a fare la prima mossa. L’amministrazione di Joe Biden, infatti, ha da subito favorito il dialogo sul tema, a differenza di quanto accaduto con Donald Trump che ha blindato la posizione degli Stati Uniti dietro a un secco “no, grazie”. La testa di ariete ha sfondato il muro e adesso che il passo più difficile è stato fatto, si accodano anche gli altri. Certo, tutti i leader politici, a vario titolo, hanno considerato il vaccino un bene comune, ma mai nessuno si era esposto in questo modo. Serviva forse l’autorevolezza delle istituzioni Usa per uscire dal pantano? Pare di sì.

Export

Ma un altro cruccio riguarda le esportazioni. Infatti il blocco dell’export ha creato non poche ambasce ai governi e alle società che lavorano lungo la filiera farmaceutica. Secondo alcune fonti Ue è necessario che i Paesi che dispongono delle materie prime limitino i blocchi così da concedere ossigeno al mercato internazionale e rendere disponibili i prodotti.

Il contratto con Pfizer

Un altro tema che i capi di Stato e di governo europei stanno discutendo ha a che fare con il contratto da 1,8 miliardi di dosi con Pfizer/Biontech. La firma sarebbe vicina, tuttavia la Francia ha posto una serie di quesiti che hanno rallentato il procedimento. Parigi è stata accusata di aver bloccato tutto, ma l’Eliseo si difende, spiegando di aver chiesto solo delle delucidazioni su alcune clausole contrattuali.