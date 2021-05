Covid-19, Ema avvia la rolling review per l’anticorpo monoclonale sotrovimab

Il Comitato per i medicinali per uso umano ha avviato la procedura di revisione ciclica sul farmaco sviluppato da Gsk e Vir Biotechnology per il trattamento dell'infezione da Sars-Cov2

Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco ha avviato la procedura di revisione ciclica (rolling review) sull’anticorpo monoclonale sotrovimab sviluppato dalla britannica GlaxoSmithKline e dall’americana Vir Biotechnology, per il trattamento di Covid-19.

Lo studio

Secondo quanto riporta una nota diffusa dall’ente regolatorio dell’Ue, la decisione si basa sui risultati preliminari di uno studio in corso, che sta valutando la capacità del farmaco di prevenire il ricovero o la morte di pazienti Covid non ospedalizzati.

Valutazione in corso

Tuttavia, L’Agenzia europea del farmaco tiene a precisare di non avere ricevuto tutti i dati, motivo per cui, per il momento, si riserva di trarre conclusioni sul rapporto beneficio-rischio dell’anticorpo sviluppato da Gsk e Vir. Ema ha comunque iniziato l’analisi della prima serie di risultati, ottenuti da studi di laboratorio e sugli animali, oltre a quelli sulla qualità, e valuterà tutti le informazioni sul prodotto, comprese le evidenze delle sperimentazioni cliniche, non appena disponibili.

“La rolling review proseguirà fino a quando non si avranno a disposizione prove sufficienti a sostegno di una richiesta formale di autorizzazione all’immissione in commercio” Aic, riferisce ancora l’Ema, sottolineando che “valuterà se il medicinale rispetta i consueti standard” richiesti “di efficacia, sicurezza e qualità. Sebbene non sia possibile prevedere la tempistica complessiva della revisione, la procedura dovrebbe essere più breve rispetto a quella ordinaria, grazie al lavoro svolto durante la revisione ciclica” che esamina i dati a mano a mano che si rendono disponibili.

Avviata un’ulteriore revisione

Separatamente, conclude l’ente, “è già stata avviata una revisione di sotrovimab per fornire raccomandazioni a livello Ue, con l’obiettivo di supportare le autorità nazionali che potrebbero decidere di impiegare il farmaco per il trattamento di Covid-19 prima dell’Aic.