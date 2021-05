Gli annunci della sospensione dei brevetti impattano negativamente sulle azioni

Lo scossone sugli indici di Borsa si è sentito, ma gli analisti attendevano una reazione simile

Gli annunci della sospensione dei brevetti per i vaccini Covid hanno scosso non solo la politica e l’industria, ma anche le Borse. Quasi tutte le compagnie attive nella produzione, infatti, hanno rilevato cali nei propri indici borsistici.

L’impatto

Pfizer e Moderna, nell’indice S&P 500 hanno perso rispettivamente l’1,7% e l’1,3% (recuperando, quest’ultima, dopo un crollo di quasi il 12%). Calo anche per Biontech, le cui azioni statunitensi hanno registrato un -0,6%. Segno più, invece, per i rivali ad adenovirus di J&J e AstraZeneca che hanno guadagnato lo 0,2%. Brutta giornata anche per Novavax che al mattino ha perso il 10% per poi risalire dell’1,6% nel pomeriggio. CureVac ha lasciato sul terreno il 18%, così come la cinese Cansino Biologics che è crollata del 15%.

Un evento atteso

Il contraccolpo in Borsa era atteso. L’analista Zhiqiang Shu presso Berenberg a New York, riporta Reuters, dice che ci si sarebbe aspettati un calo a seguito delle rivelazioni della Casa Bianca, tuttavia, precisa l’esperto, la reazione della politica è stata esagerata. Nell’attesa che la Wto prenda una decisione definitiva (e potrebbero volerci mesi), gli analisti e gli esperti cercano di mettere ordine nel marasma informativo che si è venuto a creare intorno alla vicenda. L’analista di Jefferies Michael Yee ha spiegato sempre a Reuters che il collo di bottiglia non ha niente a che vedere con i brevetti, ma attiene più alla disponibilità di materie prime, fiale e macchinari che rimarranno in numero limitato nonostante l’aumento dei produttori. Anche Shu conferma che difficilmente, al netto della revoca dei brevetti, gli Stati siano pronti in breve tempo a produrre vaccini a mRna. Addirittura da Moderna fanno sapere che è altamente probabile che anche senza la copertura brevettuale il loro vaccino continuerà a essere acquistato anche negli anni a venire.

Prospettive

Lanciando lo sguardo lontano, gli analisti prevedono che l’avvio di una nuova ed estesa produzione globale ci vorranno mesi. Mesi innanzi tutto prima dell’ok della Wto e altri mesi (forse nove o più) per avviare i macchinari. Matthew Harrison, analista di Morgan Stanley ha ribadito il concetto. La Wto non ha alcun meccanismo per forzare il trasferimento tecnologico e formare altri produttori.