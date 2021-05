Herpes Zoster, arriva il nuovo vaccino adiuvato

Sviluppato da Gsk, è ora disponibile in Italia. Efficace al 97% nei cinquantenni e al 91% per cento nelle persone ultrasettantenni, è utilizzabile anche nei soggetti immunodepressi

di Angelica Giambelluca

Per il “Fuoco di Sant’Antonio” (l’Herpes Zoster) è in arrivo un nuovo vaccino adiuvato, più efficace rispetto a quello che si somministra normalmente per questa patologia. L’Herpes Zoster, che interessa circa 150 mila italiani, è causato dalla riattivazione del virus varicella Zoster (VZV) che provoca una dolorosa eruzione cutanea e, in alcuni casi, può sfociare in una complicanza chiamata Nevralgia post-erpetica (NPE).

Proteggere soprattutto gli anziani

L’incidenza dell’Herpes Zoster aumenta dopo i 50 anni e dopo gli 85 interessa una persona su due. “Gli anziani– ha affermato Roberto Bernabei, docente di Medicina interna e Geriatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – sono un target favorito perché hanno un sistema immunitario meno efficiente. Possono esserci altre complicazioni, come la localizzazione oftalmica, le sovrainfezioni batteriche o la paralisi dei nervi periferici, motivi per cui è importante poter disporre di un nuovo vaccino efficace”.

I vantaggi del nuovo vaccino

Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 ha introdotto nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) la vaccinazione anti-HZ per i 65enni e per i soggetti a partire dai 50 anni di età con diabete mellito, patologia cardiovascolare e BPCO, o candidati al trattamento con terapia immunosoppressiva, tutti fattori di rischio di sviluppare HZ. Sino ad oggi era disponibile in Italia un vaccino vivo attenuato, in grado di ridurre di circa il 65% casi di nevralgia post erpetica e il 50 % di tutti i casi clinici di HZ. Percentuali che si abbassano con l’aumento dell’età, toccando il 41% per gli ultrasettantenni, la fascia più colpita.

L’efficacia del nuovo vaccino, realizzato da GSK, è invece intorno al 97% nei cinquantenni e del 91% per cento nelle persone ultrasettantenni. Tra i vantaggi anche la possibilità di somministrarlo a soggetti che hanno già ricevuto il vaccino vivo attenuato, di co-somministrarlo con altri vaccini, la persistenza della protezione per diversi anni e l’efficacia contro la nevralgia post-erpetica.

Novità importante per gli immunodepressi

“Il nuovo vaccino è un passo avanti importantissimo in considerazione della sua elevata efficacia nel breve e nel lungo periodo, soprattutto per i soggetti over 65 – ha spiegato Massimo Andreoni, professore ordinario di Malattie Infettive dell’Università Tor Vergata di Roma – Inoltre, il vaccino disponibile fino ad oggi era a virus vivo attenuato, non utilizzabile proprio laddove c’è maggiore necessità, come i pazienti immunodepressi”.