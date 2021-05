Becton Dickinson Italia, Giorgio Benigni nuovo Country General manager

Entrato in azienda nel 2013 in veste di direttore finanziari, succede ora a Daniela Delledonne nominata da poco General manager di BD Biosciences Emea

Giorgio Benigni è il nuovo Country General manager di BD Italia e Grecia succedendo a Daniela Delledonne ora General manager di BD Biosciences Emea (Europe, Middle East and Africa).

Il profilo

Con una laurea in Business administration conseguita presso l’Università Bocconi e un Executive Mba presso la Sda Bocconi di Milano, dopo alcune esperienze professionali all’estero, Giorgio Benigni comincia il suo percorso professionale nel settore MedTech in Covidien (ora Medtronic) ricoprendo diversi ruoli nell’area Finance. Benigni entra in BD nel 2013 come Finance director BD Italia e Grecia, ricoprendo successivamente la carica di Country business leader diabetes BD e quella di Country business leader del Segmento BD Interventional. Attualmente è anche membro del Consiglio generale di Confindustria dispositivi medici (Cdm – Medical devices trade association).

I 50 anni dell’azienda

“È un grande onore per me poter guidare un’azienda in continua evoluzione ed espansione come BD Italia. Una nuova ed affascinante sfida nella mia carriera professionale che porterò avanti con determinazione e passione, soprattutto nell’anno in cui BD festeggia i 50 anni di presenza in Italia. Insieme a tutti i colleghi, ci poniamo l’obiettivo di far progredire il mondo della salute con soluzioni diagnostico-terapeutiche innovative ” – ha dichiarato Giorgio Benigni.