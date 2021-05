Dispositivi medici: nuovo Mdr e implicazioni linguistiche

L'attuazione del Nuovo regolamento dei dispositivi medici comporta una serie di adempimenti da parte di un'azienda anche di carattere linguistico. In supporto a questa attività accorre l'esperienza di Aglatech14. *IN COLLABORAZIONE CON AGLATECH14

L’operatività del nuovo regolamento europeo per i dispositivi medici (Mdr, 2017/245) posticipata di un anno in conseguenza della crisi Covid-19, è diventata realtà a maggio 2021. È stato stimato che la complessità e i requisiti normativi del regolamento abbiamo quadruplicato le risorse necessarie alla gestione. L’aspetto linguistico è una parte rilevante del nuovo regolamento. Il fabbricante è responsabile della predisposizione delle istruzioni per l’uso nelle lingue ufficiali dei paesi in cui intende commercializzare il prodotto. L’importanza del linguaggio utilizzato (non solo della lingua) è ribadita nelle linee guida. Il regolamento prescrive che le istruzioni siano redatte in modo completo e con un linguaggio conciso, chiaro e comprensibile per l’utente. Il compito può essere particolarmente sfidante per quei dispositivi che, usati direttamente dai pazienti, possono essere costituiti anche da una parte destinata ai professionisti. In questo caso occorre infatti considerare che i destinatari avranno una preparazione sanitaria di livelli molto diversi.

Lavorare su materiali diversi

Per alcune tipologie di Md, inoltre, sarebbe utile considerare integrazioni per condizioni di utilizzo particolari come utenti minori o anziani e/o affetti da impairment cognitivi per cui potrebbe essere consigliabile integrare il materiale regolamentare con una sintesi che utilizzi alternative consone al tipo di alfabetizzazione e modelli di comprensione (simboli, fumetti…) oppure collegamenti a materiale video.

Multitudine culturale

Non ultimo, tenendo conto della struttura multietnica del continente, considerare di inserire comunque almeno i riferimenti base in idiomi largamente utilizzati dai ‘nuovi cittadini’ di origine non Ue in aggiunta alle lingue ufficiali dei paesi di commercializzazione potrebbe rappresentare un messaggio importante oltre ad assicurare maggiore sicurezza (pensiamo alla comprensione della lingua scritta da parte di prime generazioni di immigrazione o delle persone che accudiscono molti nonni). A oggi è probabilmente più comune accedere alle istruzioni in ucraino della lavatrice di casa che a quelle di uno sfigmomanometro.

In ogni caso, considerata la stretta correlazione e la necessità di coerenza fra tutti i documenti in più lingue, è sempre più importanti potersi avvalere di servizi di traduzione professionali che aiutino i produttori a gestire tutto il ciclo di produzione ed aggiornamento e vincere la sfida di rivolgersi a destinatari così eterogenei attraverso la stessa documentazione.

Il nuovo regolamento europeo per i dispositivi medici cita al suo interno anche dei requisiti normativi linguistici. Nello specifico l’articolo 41 dichiara che “Tutti i documenti richiesti … sono redatti nella o nelle lingue determinate dallo Stato membro interessato” e che “la Commissione fornisce le traduzioni della documentazione … in una lingua ufficiale dell’Unione, in modo che i documenti possano essere facilmente compresi dal gruppo di valutazione congiunta…” . Per questo motivo Aglatech14, forte della sua esperienza nella traduzione di testi per il settore medico-scientifico, legale e tecnico, ha deciso di proporre a tutti i suoi clienti dei prezzi agevolati per la traduzione dei loro documenti Mdr. C’è consapevolezza di quanto sia importante la qualità nella traduzione multilingua, e, grazie alla sua preparazione, Aglatech14 è in grado di adempiere a tutti i requisiti normativi richiesti dal nuovo regolamento europeo in materia linguistica.

