Miomi e sarcomi uterini: diagnosi più accurate grazie a radiomica e intelligenza artificiale

I risultati di uno studio dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano in collaborazione con lo spin-off universitario DeepTrace Technologies di Pavia. Diagnosi differenziale più precisa dell’80 per cento

Distinguere tra miomi e sarcomi uterini? È più facile se si utilizzano radiomica e intelligenza artificiale, che consentono di aumentare dell’80% l’accuratezza della diagnosi differenziale. A sostenerlo sono i ricercatori dell’Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano che, in collaborazione con lo spin-off universitario DeepTrace Technologies Iuss-Pavia, hanno condotto uno studio e pubblicato i risultati sulla rivista Gynecologic Oncology. A darne notizia è lo stesso Int nella sua newsletter “I lunedì della ricerca”.

Miomi vs sarcomi uterini

Lo studio propone l’uso di un modello predittivo basato sull’applicazione della radiomica alle immagini ecografiche preoperatorie di miomi e sarcomi uterini. La radiomica consente, attraverso metodi matematici e software, di trarre dalle immagini mediche molte più informazioni rispetto a quelle rilevabili da un operatore. Queste informazioni possono così essere usate a supporto della diagnosi, che nel caso di miomi e sarcomi è una delle sfide più difficili per il ginecologo oncologo. I miomi uterini sono una patologia benigna e molto diffusa nella popolazione femminile, mentre la loro controparte maligna, i leiomiosarcomi, rappresentano un tumore raro e spesso letale.

“La scelta di applicare la radiomica alle immagini ecografiche – spiega Valentina Chiappa, dirigente medico Uoc di Ginecologia Oncologica dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano – non è casuale: l’ecografia rappresenta la metodica diagnostica di primo approccio alla paziente con neoformazione miometriale uterina”, – aggiunge. È una metodica rapida e sempre disponibile, ma non sempre dirimente in queste diagnosi ‘difficili’. Contrariamente alla diagnosi differenziale delle masse annessiali in cui l’esperienza dell’operatore può fare la differenza, in caso di neoformazione mesenchimale uterina spesso anche l’ecografista esperto brancola nel buio”.

Un modello riproducibile

I dati raccolti dimostrano che la radiomica e l’intelligenza artificiale applicate attraverso il modello di classificazione costruito dal gruppo di lavoro, mostrano un’accuratezza diagnostica superiore all’80% e non dipende dall’esperienza dell’operatore, risultando quindi riproducibile.

“Abbiamo cercato di costruire un modello riproducibile. Il modello – spiega Isabella Castiglioni, professore ordinario di Fisica Applicata all’Università degli Studi di Milano-Bicocca e co-fondatrice dello spin-off universitario DeepTrace Technologies IUSS-Pavia – è in grado di discriminare le formazioni benigne dalle maligne con buona accuratezza, rappresentando così un importante strumento di supporto decisionale per il clinico. Per applicare il nostro modello, l’operatore deve solamente tracciare il contorno della lesione, esportare l’immagine in formato DICOM e inviarla alla piattaforma TRACE4, da cui riceverà la classificazione della massa in benigna o maligna”.

prossimo obiettivo sarà una validazione prospettica e multicentrica del modello predittivo costruito, così da testarne la reale efficacia nella pratica clinica a supporto della pianificazione di un trattamento il più possibile personalizzato per la paziente.

La chirurgia

Una diagnosi accurata è fondamentale per pianificare i passi successivi. “La chirurgia per i miomi uterini – spiega la nota dell’Int di Milano – mira ad essere conservativa e poco invasiva e per questo viene spesso proposta a pazienti giovani che non hanno ancora completato il loro progetto riproduttivo. Ma, ad oggi, non esistono metodiche diagnostiche in grado di distinguere con buona accuratezza le neoformazioni maligne dai miomi, con il rischio di una chirurgia inadeguata in caso di sarcoma occulto e un peggioramento della prognosi della paziente. Proprio per questo motivo, nel 2014, una safety communication della Food and drug administration (Fda) ha messo in guardia gli operatori sanitari contro l’uso del morcellatore uterino, strumento chirurgico utilizzato per rimuovere masse di tessuto durante la chirurgia laparoscopica per miomi, in quanto potrebbe promuovere la disseminazione di detriti nell’addome in caso di lesione maligna occulta”.

Francesco Raspagliesi, direttore dell’Uoc Ginecologia Oncologica dell’Int di Milano, sottolinea: “Un’accurata diagnosi preoperatoria delle neoformazioni miometriali è essenziale per pianificare una chirurgia adeguata. Questo ci permette di optare per una chirurgia laparotomica e demolitiva così da non peggiorare la prognosi della paziente in caso di sarcoma, oppure per una tecnica mininvasiva risparmiando inutile morbidità in caso di mioma uterino”.