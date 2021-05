Parte il Mdr e con quello pure le incognite e i timori delle imprese

Il viaggio iniziato a febbraio tra le aziende italiane che producono dispositivi medici passa per Milano e provincia. Anche qui le società fanno i conti con l’avvio della normativa europea il prossimo 26 maggio e temono per il futuro. Come se Covid-19 non bastasse…Dal numero 188 del magazine

Un meteorite. In grado mettere in profonda difficoltà il tessuto industriale italiano fatto di piccole-medie imprese e startup che operano nel campo dei dispositivi medici e che rappresentano il cuore produttivo del settore. Viene percepito più o meno così il nuovo regolamento europeo sui medical device (745/2017, detto Mdr) che entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 26 maggio. Come più volte raccontato da questo giornale negli ultimi anni, il regolamento europeo porta con sé un iter articolato che richiede impegno economico, organizzativo e scientifico per farvi fronte. Adesso scatta l’ora X e con questa il processo di valutazione e monitoraggio sovrapponibile a quanto già avviene da molto tempo per i farmaci, rendendo ancor più oneroso l’impegno dei produttori, indipendentemente dalle dimensioni delle società. Che però contano: non è escluso, insomma, che aziende con spalle non abbastanza larghe possano perdersi per strada. Basti pensare che, secondo alcune stime, il costo per le sperimentazioni cliniche cui le aziende devono far fronte ammonterebbe in media a circa 200 mila euro, mentre quello per ottenere la certificazione viaggia sui 45 mila.

L’impatto dei nuovi regolamenti sul sistema industriale europeo e italiano, secondo Christoph Manegold, partner di Ac Controls (Germania) e tra i fondatori dell’Mdr competence federal network, potrebbe tradursi in un aumento delle spese pubbliche per i dispositivi medici pari al 10-15% a seconda delle classi di rischio e delle quantità di device in questione. Un fardello insostenibile, che apre la strada a scenari apocalittici.

Il rischio di andare in contro a una sorta di “darwinismo industriale” nel mondo dei dispositivi è concreto. E se la cornice normativa dovesse rimanere immutata, soltanto le aziende più forti riusciranno a sopravvivere alla grande battaglia regolatoria che sta prendendo vita nell’arena europea. Il momento storico peraltro non aiuta, la luce in fondo al tunnel della pandemia non sembra intravedersi del tutto e non sono decollate le politiche attive del lavoro (per inciso lo sblocco dei licenziamenti non avverrà prima del 31 ottobre 2021). La speranza è che un supporto concreto al settore arrivi dagli investimenti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sta presentando alle Camere proprio nelle ore in cui completiamo le pagine di questa rivista.

Gli allarmi suonano da tempo. Per Confindustria dispositivi medici la stringente regolamentazione comunitaria rischia di tagliare le gambe ai progetti già sviluppati (o in pipeline) da pmi e startup del nostro Paese, lasciando via libera alle poche aziende che hanno già ottenuto la marcatura CE. Le aziende navigano nell’incertezza di un futuro tutto da riscrivere. “Mdr penalizzerà moltissimo le aziende di medical device, rallentando in modo preoccupante l’innovazione”, avverte convinto Fabio Bedini, Ceo di Gruppo Bioimpianti, azienda di dispositivi del distretto milanese. Gli fa eco Tiziano Cameroni, Ceo di Professional dietetics, “La confusione è ancora tanta, specialmente per quanto riguarda i device di sostanze”. Anche nel mondo delle startup serpeggia un sostanziale scetticismo (lo raccontiamo nelle pagine successive), come si evince dalle parole di Luca Ravagnan, Ceo e co-fondatore di Wise (elettrodi per il neuromonitoraggio): “Capisco che l’interesse del paziente debba essere tutelato, ma non è sempre necessaria un’evidenza clinica se non c’è una terapia o un dispositivo nuovo”.

Tappa a Milano e dintorni

Considerato anche l’incrocio temporale, il tema domina la terza tappa del viaggio tra i distretti industriali italiani dei dispositivi medici, intrapreso da questo giornale a febbraio scorso (si veda servizio nel numero 185) e che adesso passa a Milano e provincia.

Il distretto industriale milanese dei dispositivi medici è un mosaico formato da 378 tessere. Secondo i numeri forniti da Confindustria dispositivi medici, solo a Milano il parco produttivo rappresenta il 53,1% del totale di tutta la Lombardia (712), con una forza lavoro che impiega 10.443 dipendenti (dato stimato), quasi il 28% di tutta la Regione (37.688). Nella maggior parte dei casi si tratta di micro (179) e piccole (102) imprese, rappresentative rispettivamente del 47,4% e del 27% sul totale. Meno affollato il parco delle medie (59) e grandi (38) imprese, la cui percentuale si attesta rispettivamente intorno al 15,6% e al 10,1%. Il comparto più rappresentato è il biomedicale con 84 aziende (22,2% sul totale), seguito dai dispositivi a base di sostanze (21,4%, con 81 aziende) e dal biomedicale strumentale (11,4%, con 43 realtà produttive). Questi tre ambiti, insieme ai settori “attrezzature tecniche”, “diagnostica in vitro” ed “elettromedicali e servizi integrati”, rappresentano l’82,5% del potenziale produttivo di tutta la Regione.

La voce delle aziende

“Il nuovo regolamento sarà una grande sfida non solo per le aziende ma anche per gli organismi notificati. Manca ancora chiarezza ed è lasciata troppa libertà interpretativa sulla sua applicazione. Inoltre il nuovo regolamento rallenterà in modo preoccupante l’innovazione: il rilascio di nuovi prodotti sarà subordinato a una sperimentazione clinica di tre anni o alla sottoscrizione di un contratto con un competitor che ha un prodotto equivalente già certificato. Purtroppo questi nuovi paletti tenderanno a distruggere le piccole aziende – e quindi la libera concorrenza – favorendo le grosse aziende multinazionali che dispongono di ingenti capitali. In un mercato, tra l’altro, di prezzi sempre e solo calanti ma con costi di produzione e di materie prime crescenti”. Questo dice Fabio Bedini, amministratore delegato di Gruppo Bioimpianti, azienda con sede a Peschiera Borromeo (provincia di Milano), sito produttivo a Monza e filiali anche in Francia e Australia.

Azienda familiare fondata nel 1992, Gruppo Bioimpianti è una pmi attiva nel campo delle protesi d’anca, di ginocchio e nella traumatologia. Vanta circa quaranta distributori in tutto il mondo, che riforniscono altrettanti Paesi, tra cui tutti quelli del Sudamerica, parte di quelli europei (Spagna, Grecia, Francia, Portogallo, Germania, Svizzera e Polonia) e dell’est asiatico (tra cui Uzbekistan, Turkmenistan, Georgia, Vietnam e altri ancora). Il gruppo vende ogni anno, in media, 7 mila protesi di ginocchio, 12 mila protesi d’anca e circa 3 mila chiodi endomidollari per un totale di produzione che oscilla tra gli 80 e i 100 mila pezzi. Nel 2019, l’azienda guidata da Bedini ha fatturato circa 18,5 milioni di euro con un utile che si è attestato attorno al 5%. Il Covid ha impattato pesantemente sui risultati dell’azienda. Nel 2020 il fatturato atteso era di 22 miliardi, ma la realtà è andata diversamente e così gli incassi si sono fermati a quota 16,5 miliardi, con un calo del 10% rispetto al 2019 e del 25/30% rispetto al fatturato atteso. “La pandemia ci ha danneggiati molto a livello di risultati e continuerà a farlo per tutto il 2021”, ci tiene a sottolineare Bedini. “Inoltre, lavorando in tutto il mondo, abbiamo subito fluttuazioni dell’attività lavorativa sull’onda degli sviluppi altalenanti della pandemia”. Unica nota positiva dell’anno scorso, gli utili: “L’impossibilità di spostarsi e di partecipare a congressi ed eventi, ci ha consentito un risparmio importante in termini di costi di marketing di circa il 3%, facendo marginare di più l’azienda. Tutto ciò ci ha consentito di riuscire a non far ricorso alla cassa integrazione nonostante l’evidente calo della mole di lavoro”.

Ogni anno l’azienda investe circa 300 mila euro in ricerca e sviluppo, anche se il concetto di innovazione in questo settore ha un’accezione differente rispetto ad altri. Bedini precisa: “L’innovazione, nell’accezione più pura del termine, nell’ambito protesico viaggia a una velocità molto inferiore. Le innovazioni più importanti riguardano la ‘filosofia’ chirurgica dei prodotti e dei loro strumentari. Tuttavia, stiamo investendo molto in partnership con altre aziende che propongono sistemi di navigazione chirurgica smart di ultima generazione (sfruttando la realtà aumentata, i codici Qr, giroscopi, n.d.r.). Mentre per quel che riguarda il fronte produttivo, investiamo tutti gli anni sulle nuove tecnologie di interconnessione delle macchine utensili per avere sempre più un sito produttivo 4.0”.

Milano? Il distretto c’è ma non si vede

Strategico per l’attività di Gruppo Bioimpianti tenere l’attività su Milano, anche se l’idea di distretto non viene sfruttata nella sua interezza. Come conferma il Ceo: “Lavorare a Milano vuol dire produrre nel cuore dell’Europa con tutti i vantaggi della metropoli più produttiva del Paese, soprattutto in termini di infrastrutture e servizi. Il concetto di distretto però devo ammettere che non viene percepito o non è sufficientemente valorizzato”. Il futuro, così come la voglia di ripartire, è già dietro l’angolo e i progetti in cantiere non mancano. “Stiamo chiudendo due progetti prima dell’entrata in vigore della nuova normativa”, conclude Bedini. “Si tratta di uno stelo femorale di nuova concezione pensato per il mercato francese e una protesi di ginocchio Cck”.

L’incertezza sulle sostanze

Anche per le aziende piccole la nuova normativa europea rappresenta un ostacolo più che una risorsa. “C’è ancora molta confusione per quanto riguarda la definizione di medical devices di sostanze. C’è stato un cambio di interpretazione per quanto riguarda il testo definitivo, forse spinto più dalla parte farmaceutica in cui si punta a considerare ad azione farmacologica la presenza di alcune sostanze. Inoltre, manca da parte dell’Italia la capacità di fare lobbing sui tavoli internazionali che contano. In questo contesto, è necessario andare a proteggere un business in cui l’Italia rappresenta un’eccellenza”. A lanciare il monito è Tiziano Cameroni, direttore e cofondatore di Professional Dietetics, azienda di dispositivi medici di sostanze con sede operativa a Milano. Nasce nel 1996 per idea di Paolo Giorgetti e altri due soci, persuasi dall’intento avveniristico di fare ricerca sugli aminoacidi per scopo medicale. L’azienda fin da subito si contraddistingue per il focus sulla ricerca e sviluppo in due ambiti: metabolico mitocondriale, da cui si sono sviluppati gli alimenti a fini medici speciali, la rigenerazione tissutale, da cui derivano i dispositivi medici a base di acido ialuronico e aminoacidi. Dalla sua fondazione a oggi ha ottenuto oltre cinquanta brevetti (lo sviluppo riguarda solo prodotti che possono avere una copertura brevettuale per proteggere gli investimenti effettuati, n.d.r.). “Per quanto riguarda i dispositivi medici, Professional dietetics è stata una delle prime a sviluppare i medical device di sostanze, nonché tra le prime a ottenere denominazione di dispositivi di sostanze ad alto rischio”, spiega Cameroni. L’azienda ha un punto di forza nel proprio modello di business estremamente flessibile, a partire dall’organico formato da meno di quindici persone.

Nel 2008, Professional dietetics ottenuta la certificazione Iso 13485 come produttore di dispositivi medici, inizia la prima commercializzazione dei prodotti in Italia. Qualche anno dopo, nel 2016, con una nuova compagine azionaria, l’azienda si rinnova con l’obiettivo di affrontare i mercati internazionali. Ottiene nuovi brevetti e amplia il portafoglio prodotti, supportandoli con pubblicazioni di studi scientifici su riviste internazionali indicizzate. Per affrontare le insidie del mercato internazionale, viene creata una società ad hoc che punta all’estero in ottica strategica con approccio basato su investimenti mirati, risorse qualificate e un business model dedicato. “Lavoriamo principalmente con le università”, spiega Cameroni. “Per questo, in realtà, le persone coinvolte nel business dell’azienda sono circa un centinaio. Più nel dettaglio, lavoriamo con gli atenei milanesi che fungono da collettore. Poi tramite i contatti con alcuni ricercatori andiamo a cercare a livello mondiale il know-how che ci serve in relazione al prodotto che vogliamo realizzare. Tutto ciò ci permette parallelamente di realizzare tanti progetti e quando uno inizia a mostrare il suo potenziale gli affianchiamo diversi team. Di recente, abbiamo acquistato un macchinario che è uno dei più avanzati a livello mondiale per gli amminoacidi e lo abbiamo dato in comodato d’uso all’Università”.

Guardando ai numeri disponibili (l’azienda non rilascia informazioni finanziarie dettagliate), nel corso del 2020 Professional dietetics, malgrado Covid, decide di incrementare gli investimenti. E così, la spesa in ricerca viene portata al 70% dei costi aziendali. In quest’ottica, si accelera il processo di registrazione di nuovi medical device portando il portafoglio prodotti oltre quota 90. Sempre nel 2020 la parte internazionale segna una crescita di fatturato di oltre il 20%, mentre i volumi di business in Italia rimangono sostanzialmente costanti. L’azienda fa dell’italianità un valore della sua proposta: ricerca, sviluppo e produzione sono infatti tutte fatte in Italia. “La presenza su Milano è considerata un altro asset rilevante per l’azienda, che vede nelle eccellenze rappresentate dalla città un valore che costruisce immagine per l’azienda” precisa Cameroni. “Milano è facilmente raggiungibile per clienti internazionali e offre servizi di livello per le aziende. Crediamo, inoltre, che sia importante supportare il capoluogo lombardo per la candidatura a ospitare il Tribunale unificato dei brevetti”.

Buttando l’occhio all’attualità, il Piano di ripresa e resilienza potrebbe rappresentare una leva strategica per chi scommette su questo settore. “Il recovery plan europeo dovrebbe puntare su Pmi innovative, con comprovata capacità di risultato. In Italia, peraltro ce ne sono diverse, consapevoli del fatto che l’imprenditore è un ‘risk taker’ per natura e sa massimizzare la resa degli investimenti. In questo, il credito di imposta e la facilitazione alla collaborazione con le università sono strumenti vincenti”. Per quanto riguarda le prospettive future, nel 2021 Professional dietetics punta al consolidamento del business internazionale e si appresta a fondere in un’unica realtà le due anime aziendali tramite operazione di fusione e realizzazione di una unica Pmi innovativa, unendo le forze e gli investimenti.