Ricerca, al via il premio “Biagio Alberto Della Beffa” per supportare gli studi in chimica dei prodotti naturali

Il concorso indetto da Indena, in occasione dei suoi cento anni di storia, selezionerà tre vincitori fra i partecipanti alla prossima International summer school on natural products. In palio tre borse di studio da 5mila euro. Ecco come partecipare al bando

Premiare e sostenere la crescita professionale di giovani scienziati di talento che vogliono occuparsi di chimica dei prodotti naturali. È questo l’obiettivo del premio biennale “Biagio Alberto Della Beffa”, indetto da Indena nell’anno del centenario dell’azienda. Il concorso selezionerà tre vincitori fra i partecipanti alla prossima International summer school on natural products (Issnp). Le iscrizioni al corso vanno inviate tramite il sito dell’Isppn (qui il link) entro il 31 maggio 2021.

Il concorso

Il premio è rivolto a chimici, farmacisti e chimici farmaceutici che posseggano almeno uno dei seguenti titoli o requisiti, riferiti al settore della chimica e delle scienze farmaceutiche:

frequentare attualmente il 2 ° o il successivo anno di un corso di dottorato;

aver conseguito un dottorato di ricerca nel 2019-2021;

frequentare attualmente altri corsi di studio post-laurea;

possedere un titolo di qualifica post-laurea.

I riconoscimenti

I tre vincitori riceveranno una borsa di studio di 5mila euro e beneficeranno di uno stage di 6 mesi presso la sede di Indena, che includerà anche un corso di area manageriale. La premiazione avrà luogo in occasione dell’International Summer School onNatural Products (Issnp), che si terrà in modalità virtuale dal 6 all’8 luglio 2021.

Indena e il mondo accademico

L’iniziativa del Premio intitolato a Biagio Alberto Della Beffa conferma lo storico rapporto fra Indena e il mondo accademico. L’azienda lavora da sempre con il mondo della ricerca, ed ha pubblicato più di mille studi scientifici collaborando con le più prestigiose università italiane e internazionali e i più autorevoli centri di ricerca.

Il supporto di Indena a progetti formativi di qualità, riferisce Indena in una nota, è una parte importante dell’impegno dell’azienda verso lo sviluppo dei talenti in ambito chimico e chimico farmaceutico. Allo stesso tempo, aprire ai giovani ricercatori la possibilità a realizzare stage all’interno dell’azienda risponde alla volontà di formare figure professionali che uniscano alle competenze scientifiche quelle gestionali e manageriali. Come è nello spirito di chi da cento anni lavora all’insegna dell’eccellenza farmaceutica applicata alle piante medicinali.