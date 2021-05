Covid-19, Fda estende l’uso d’emergenza del vaccino Pfizer-BioNTech ai giovani tra i 12 e i 15 anni

In uno studio di fase 3, il vaccino è stato efficace al 100% e generalmente ben tollerato nei partecipanti in età adolescenziale. I dati sono stati presentati presentati anche all'Agenzia europea per i medicinali e ad altri regolatori in tutto il mondo, in attesa di nuove autorizzazioni in arrivo nelle prossime settimane

Pfizer e BioNTech hanno annunciato che la Food and drug administration (Fda) statunitense ha esteso l’autorizzazione all’uso di emergenza per il loro vaccino Covid-19 alle persone tra i 12 e i 15 anni di età. Si tratta del primo vaccino Covid-19 autorizzato negli Usa per l’uso in questa fascia di età.

“L’espansione dell’autorizzazione all’uso d’emergenza rappresenta un significativo passo in avanti nell’aiutare il governo degli Usa ad ampliare il suo programma di vaccinazione e aiutare a proteggere gli adolescenti prima dell’inizio del prossimo anno scolastico”, ha affermato Albert Bourla, presidente e amministratore delegato di Pfizer

Gli studi

La Fda ha basato la sua decisione sui dati di uno studio clinico di fase 3, che ha arruolato 2.260 partecipanti di età compresa tra 12 e 15 anni. I migliori risultati di questo studio, annunciato il 31 marzo 2021, hanno mostrato un’efficacia del vaccino del 100% nei partecipanti con o senza precedente infezione da SARS-CoV-2 e robuste risposte anticorpali. Nello studio, anche il vaccino è stato generalmente ben tollerato. I partecipanti continueranno a essere monitorati per la protezione e la sicurezza a lungo termine per altri due anni dopo la loro seconda dose.

Presentazione dei dati a Ema

Pfizer e BioNTech hanno presentato tali risultati per una potenziale pubblicazione. I dati sono trasmessi anche ad altre autorità di regolamentazione in tutto il mondo, inclusa l’Agenzia europea per i medicinali (Ema).

I prossimi passi

Come passo successivo, secondo quanto riporta una nota diffusa dal colosso farmaceutico americano, a seguito della decisione odierna della Fda, il Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione si riunirà per discutere le raccomandazioni per l’uso del vaccino Pfizer-BioNTech negli adolescenti dai 12 ai 15 anni di età sulla base all’autorizzazione all’uso d’emergenza modificata.