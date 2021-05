di Redazione online

Dati, AI, MDR: i driver della nuova sanità

Webinar, 23 giugno 2021 ore 16.00

Introduzione

La digitalizzazione della sanità avvenuta in emergenza Covid ed il nuovo disegno evolutivo del PNRR sulla telemedicina e l’assistenza territoriale, aprono le braccia alla crescita ed allo sviluppo software in sanità.

Prodotti che dovranno muoversi dentro un quadro comunitario complesso che chiede l’applicazione del Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati, del Reg. Ue 2017/745 sui dispositivi medici, del Reg. UE 2019/881 sulla cybersecurity ed oggi della nuova Proposta di Regolamento sull’Intelligenza Artificiale.

Tutte discipline che si intersecano fra di loro, basate sullo stesso framework legislativo (il risk approach) che chiede di analizzare i rischi, di raggiungere e dimostrare gli obiettivi non solo di funzionalità ma anche di minimizzazione di questi rischi, di implementare un sistema qualità aziendale per garantire l’efficacia dei processi aziendali e con questi un livello costante di qualità e sicurezza dei prodotti.

Discipline nelle quali il ruolo del dato, il suo utilizzo e la possibilità di estrarre informazioni aggiuntive sta diventando un driver importante sotto il profilo clinico, organizzativo economico, per le aziende e per l’intero sistema.

Ne discende per chi produce (dalla start up alla multinazionale) la necessità di un approccio integrato del complesso quadro legislativo, e per chi utilizza (medici e strutture sanitarie) la consapevolezza di un approccio proattivo che garantisca sicurezza ed efficacia e favorisca altresì il miglioramento del prodotto e del processo.

Approccio che deve partire dalla determinazione integrata dei requisiti di prodotto e di trattamento dei dati, in modo da poter progettare con una visione chiara e completa visione dei limiti e delle sfide regolatorie; approccio che può portare a una semplificazione della fase di convalida tecnica del prodotto, grazie alla stesura di un piano integrato e contemporaneo di test.

Per questi motivi abbiamo pensato ad un confronto diretto con i partecipanti che analizzi le diverse discipline in via trasversale, intersecando gli aspetti legali con quelli tecnici e di sistema. In questo confronto ci sarà anche lo spazio per una proposta di approccio integrato non solo per i fabbricanti, ma anche per i diversi Enti ed Autorità preposti alla supervisione, controllo e certificazione delle tecnologie.

Gli interventi dei relatori saranno quindi solo di inquadramento generale, lasciando ampio spazio alle domande.

Programma

Ore 16.00 – Apertura

MDR, GDPR, Intelligenza Artificiale e Cybersecurity – analisi trasversale degli obblighi legislativi

Il dato come driver di conoscenza e sviluppo: cosa si può fare?

Avv. Silvia Stefanelli

Ore 16.20 – Piano integrato e contemporaneo di test e convalida per la compliance legislativa

Ing. Alice Ravizza

Ore 16.40 – Confronto diretto con i partecipanti: i relatori risponderanno in tempo reale alle domande

Ore 17.00 – Chiusura

Iscrizione gratuita

Relatori

Avv.Silvia Stefanelli è avvocato cassazionista, fondatore e co-titolare dello Studio Legale Stefanelli&Stefanelli. Esperta di diritto sanitario, con particolare competenza in ambito di sanità digitale, medical device, pubblicità sanitaria, contratti con la PA, protezione dei dati. Nel 2016 ha conseguito il titolo di “Privacy Officer e Consulente della Privacy” e nel 2017 il certificato “Course on European Data Protection Law” rilasciato all’Academy of European Law di Bruxelles. Segue molti progetti di sviluppo innovativi in sanità legati all’uso delle nuove tecnologie.

Collabora con la Fondazione SmithKline a progetti nazionali in ambito di Digital Therapeutics. È Team Leader di Clusit su progetti di Intelligenza Artificiale. È membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio di Telemedicina di Altems- Unicatt.

E’ docente del Master per DPO all’Università di Roma3 ed al Master Sanità de Il Sole 24 Ore Sanità. Tiene corsi a livello nazionale per numerosi enti di formazione tra cui IQVIA, collabora con il Centro Interdisciplinare CIRSFID dell’Università di Bologna.

Dal 2005 è iscritta all’Albo dei Pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti di Bologna. Collabora con diverse riviste di settore, tra cui AboutPharma, Il Sole 24 Ore Sanità e Quotidiano Sanità. E’ coautrice di pubblicazioni e numerosi contributi collettivi, da ultimo “La Privacy in sanità” – Giuffrè 2020.

Ing. Alice Ravizza è laureata in Ingegneria Biomedica presso il Politecnico di Milano nel 2003.

Esperienza sul campo dal 2001 come operatore controllo qualità; Ricerca e Sviluppo e Regolamentazione in una PMI in Italia, nel campo dei dispositivi monouso in plastica. Nel 2012 ha fondato una rima società di consulenza, specializzata in consulenza regolatoria, assicurazione qualità, design transfer.

All’inizio del 2018 ha fondato la start-up innovativa: USE-ME-D. USE-ME-D con la quale fornisce servizi di ricerca e sviluppo di dispositivi medici, con particolare attenzione alla prevenzione degli errori umani attraverso metodi di ingegneria dei fattori umani.