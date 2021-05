Gestire le emergenze: così si muove in Italia la sanità veterinaria

Per le epidemie il nostro Paese si è dotato di un piano ad hoc, integrato da manuali operativi per singole malattie, ad esempio l’Afta epizootica o la Peste suina africana. Poi ci sono gli altri fronti: dalle catastrofi alla sicurezza alimentare, fino alla lotta contro i superbatteri. Dal numero 8 di Animal Health

di Francesca Innocenzi

L’attività di Sanità pubblica veterinaria (Spv) nasce intorno agli anni ’50-60, con la costituzione di una unità specifica nell’ambito della Divisione di malattie trasmissibili dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), inizialmente separate da quelle di sanità pubblica umana. I compiti della Spv si sono evoluti nel tempo, in parallelo all’evoluzione del concetto di salute umana, intesa non soltanto come assenza di malattia ma, come recentemente definita dall’Oms “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale dell’uomo”.

In quest’ottica la salute pubblica non può essere sconnessa dalla salute degli animali, degli alimenti e dell’ambiente circostante, che incidono direttamente o indirettamente sulla salute umana. Il campo di attività della Spv ricomprendere quindi la maggior parte delle problematiche uomo-animale-ambiente. Per questo Servizi veterinari pubblici (Svp) sono inseriti alle dipendenze del ministero della Salute, e inquadrati nel Servizio sanitario nazionale (Ssn) all’interno dei Dipartimenti di prevenzione (Legge 833/78), insieme ai Servizi di igiene umana, con i quali collaborano costantemente in maniera attiva, in ottica One Health. Questo tipo di organizzazione si è dimostrata di gran lunga la migliore per affrontare tutte le emergenze del settore, ed è vista come un modello da molti paesi.

Gestire le epidemie

L’Oms definisce come emergenza “ogni situazione in cui il personale ed i mezzi disponibili in un determinato territorio risultano insufficienti all’attuazione di un efficace intervento sanitario. Si tratta di avvenimenti improvvisi che richiedono un’azione immediata ed efficace e che possono essere dovuti a cause epidemiche, naturali e tecnologiche”. In campo sanitario le emergenze vengono distinte in epidemiche e non epidemiche, per contrastare le quali è indispensabile garantire:

• l’individuazione precoce dell’emergenza (attività della Fase ordinaria);

• una reazione rapida ed efficace di contrasto (attività della Fase emergenziale).

Le attività sono delineate dal Piano di emergenza nazionale, di cui fanno parte integrante anche i Manuali operativi, sotto forma di schede tecniche per alcune malattie specifiche (Afta epizootica, Peste suina africana etc.). L’applicazione delle misure contenute nel Piano è garantita dal Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali (L. 244/05), presieduto dal Capo dei servizi veterinari del ministero della Salute – e che coordina anche i rapporti con le altre autorità sanitarie nazionali e internazionali.

Il Piano contiene tutte le misure da attuare nella fase ordinaria, quali individuare le risorse e definire i compiti, le responsabilità e le modalità d’intervento e il coordinamento dei diversi livelli istituzionali responsabili delle attività di sorveglianza e monitoraggio epidemiologico delle malattie, le misure igienico-sanitarie e di biosicurezza da adottare negli allevamenti, i controlli ufficiali e le attività di autocontrollo da applicarsi nelle filiere agro-alimentari o in quelle farmacologiche, la creazione di Banche dati nazionali e internazionali per la comunicazione immediata dello status sanitario del paese.

Inoltre, predispone e pianifica gli interventi da attuare nella fase di emergenza, in presenza cioè di eventuali focolai di malattia, nell’intento di ripristinare quanto prima lo stato d’indennità, proteggere l’ambiente e i territori circostanti e limitarne la diffusione e l’impatto economico. In questo caso le attività vengono garantite dalla Unità centrale di crisi (Ucc), che rappresenta il raccordo tecnico operativo tra il Centro e le diverse strutture territoriali, come l’Unità di crisi regionale e locale, oltre gli Istituti zooprofilattici sperimentali (Izs), i Centri di referenza nazionali (Cnr) e le varie associazioni di categoria.

Le fasi dell’emergenza

La reazione all’insorgenza di un focolaio si articolata in cinque distinti stadi di intervento, cui corrispondono relativi livelli di operatività, e i cui standard procedurali sono dettagliati nel Regolamento di polizia veterinaria (Rpv, DPR 320/54 e ss.mm.ii.). Si individuano diverse fasi. La prima è la “fase di sospetto”. Il sospetto può partire in corso di ispezioni e controlli, o per segnalazione da parte degli operatori, come nel caso delle malattie soggette a denuncia obbligatoria indicate nell’articolo 1 del Regolamento di polizia veterinaria. Il veterinario ufficiale provvede immediatamente ad effettuare le dovute registrazioni e comunicazioni, inoltre impartisce le prime istruzioni di comportamento cautelative (come la quarantena) in attesa della conclusione dell’indagine.

L’indagine

Nella “Fase di indagine”, il veterinario ufficiale e quello dell’Izs territoriale, si recano immediatamente nell’allevamento segnalato per gli accertamenti clinici, diagnostici ed anatomo-patologici. Quando il sopralluogo fa ritenere valido il sospetto, si provvede subito ad effettuare la registrazione al Siman (Sistema informativo nazionale delle malattie animali), e a emanare un “Avviso di sospetto di malattia infettiva” e di “sequestro”. Il veterinario ufficiale dispone inoltre l’immediata distruzione, eliminazione, incenerimento e sotterramento delle carcasse degli animali morti, nonché reperisce tutte le informazioni epidemiologiche e di entrata/uscita utili.

Fase di conferma

Si arriva poi alla “Fase di conferma”. A seguito di conferma diagnostica, secondo gli standard stabiliti nel Rpv per ogni malattia, il veterinario ufficiale la registra sul Siman, e viene diffusa alle altre autorità competenti. A livello centrale si provvede alla comunicazione all’ Organizzazione mondiale della sanità animale (Oie), attraverso l’Adns (Animal disease notification system) internazionale, che inserisce i dati nel World animal health information database (Wahid) per permetterne la consultazione da parte degli altri Stati. Il sindaco emana le ordinanze relative al sequestro dell’allevamento e all’abbattimento degli animali infetti, sospetti infetti o anche sospetti contaminati, a seconda della malattia, oltre a quelle relative alla creazione della zona di protezione. A livello operativo si insedia l’Ucc, che provvede immediatamente nel coordinamento di tutti gli organi coinvolti; nell’applicazione delle procedure di campionamento e di indagini sierologiche da realizzare nelle zone di restrizione; nell’esecuzione dell’indagine epidemiologica; e nella gestione dei rapporti con le organizzazioni di categoria e la stampa.

Azioni di risposta

Nella “Fase di risposta” si mettono in atto apposite misure sanitarie e di biosicurezza, atte ad arginare il focolaio e ad impedire la diffusione della malattia. In questa fase, viene immediatamente istituita dal sindaco la “Zona di protezione”, di raggio in media di 10 km (ma può arrivare anche a 100 km per alcune patologie), distinta in Zona di protezione (nel raggio di 3 km dal focolaio) e Zona di sorveglianza (quella più esterna). In esse vengono attuate tutte le misure necessarie per impedire l’insorgenza della malattia nelle popolazioni indenni (prevenzione) o per ridurne la diffusione e la gravità (profilassi), come l’attuazione di adeguate norme igienico/sanitarie, la quarantena, le vaccinazioni, le terapie preventive finanche, nei casi più gravi, l’abbattimento preventivo di animali di specie sensibili all’infezione o sospette infette. Si applicano quindi misure sanitarie specifiche come lo stamping out (obbligo di abbattimento e distruzione animali sospetti e infetti), incenerimento, interramento, restrizione delle movimentazioni di animali e prodotti, restrizioni per il personale etc. Fra le altre iniziative che si mettono in campo:

• procedure per disinfezione, cioè la devitalizzazione degli agenti patogeni nell’ambiente attraverso agenti disinfettanti chimici, fisici e biologici, che può essere corrente (durante il focolaio) per diminuire la carica infettiva, o finale al termine dell’episodio. Spesso è accompagnata dal “vuoto sanitario”, cioè lo svuotamento dell’allevamento per un periodo di tempo sufficiente a non permettere la sopravvivenza del patogeno, che in assenza di ospite muore;

• procedure per la disinfestazione: il controllo e l’eliminazione di agenti parassitari, degli insetti e degli altri animali vettori di parassiti, come ratti, zanzare, artropodi, elminti e molluschi;

• si rintracciano gli animali usciti dagli allevamenti infetti e dalle zone di protezione per i dovuti controlli;

• vaccinazione, di tipo preventiva o d’emergenza;

• una valutazione economica del danno, per la quantificazione dell’indennizzo previsto;

• si stabilisce l’utilizzo di animali sentinella, per il monitoraggio prima del ripopolamento.

L’ultima tappa è la cosiddetta “Fase finale di dissequestro, contenimento ed estinzione”. A seconda della malattia e della situazione epidemiologica del territorio colpito, la fase di risposta può prevedere attività diverse.

Le emergenze non epidemiche

I veterinari entrano in gioco anche in altri tipi di emergenze. Il coinvolgimento del medico veterinario nelle emergenze non epidemiche è stato riconosciuto sin dalla costituzione del Servizio nazionale di protezione civile (Legge 225/92), che ha inserito un esperto veterinario nella Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, e come ribadito nelle successive Linee guida sulle azioni veterinarie nelle emergenze non epidemiche. Alle linee guida si ispirano i Piani regionali di emergenza delle singole Regioni, che contengono gli interventi specifici dei veterinari in fase di pre-emergenza, durante l’emergenza e post-emergenza.

Tra le emergenze non epidemiche sono ricomprese catastrofi naturali, tecnologiche (incidenti industriali), socio-politiche (terrorismo, armi chimiche, migrazioni), durante i quali il veterinario si confronta con aspetti inusuali relativi alla sanità animale e al benessere animale. Inoltre, nelle situazioni di emergenza, spesso è necessario gestire la sanità alimentare lungo la catena produttiva o gli impianti di distribuzione di pasti, la gestione dei rifiuti e molto altro. La Medicina veterinaria delle catastrofi o disastrologia veterinaria, è coordinata a livello europeo dal Centro europeo per la medicina delle catastrofi (Cemec).

Le crisi nell’agroalimentare

Per garantire la sicurezza degli alimenti ai consumatori e salvaguardare il settore agroalimentare da crisi ricorrenti, l’Unione Europea, e l’Italia come Paese membro, hanno adottato la strategia globale di intervento “sicurezza dai campi alla tavola”, attraverso un controllo integrato lungo tutta la filiera produttiva. I criteri di produzione, di commercializzazione, l’etichettatura, i controlli ufficiali, i piani di autocontrollo e il sistema di gestione delle difformità sono dettagliati nella General food Law (Reg. Ce 178/02) e nel Pacchetto Igiene del 2006, che si applicano, per la propria parte di competenza, agli alimenti di origine animale e ai mangimi per animali domestici e zootecnici.

Nel caso in cui, a seguito di un controllo ufficiale, disposto sul mercato o presso un posto di ispezione frontaliera, nell’ambito di un autocontrollo effettuato da un operatore del settore, di un reclamo di un consumatore, o di un episodio di malattia alimentare, venga identificato un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica (contaminazioni da microbi, residui di farmaci, inquinanti etc.), viene immediatamente attivato il Sistema rapido di allerta comunitario (Rasff).

Il sistema permette la condivisione rapida dell’allerta alle diverse autorità competenti dei diversi Stati Membri e dell’Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare), attraverso consultazione online o report periodici, per il tempestivo ritiro dalla filiera distributiva nazionale e internazionale. Nel caso di rischio grave ed immediato, parte l’obbligo del richiamo del prodotto, eventualmente integrato con comunicati stampa per informare i cittadini (cartelli nei supermercati, sito web etc). Riveste pertanto di fondamentale importanza la rintracciabilità del prodotto, cioè la capacità da parte di ogni Operatore del settore alimentare (Osa) e Operatore del settore dei mangimi (Osm) di ricostruire il percorso del prodotto, dalla produzione al cliente finale, garantita da una corretta etichettatura, e idonee procedure di autocontrollo basate su Haccp.

L’antimicrobico-resistenza

Non bisogna dimenticare il fenomeno dell’antimicrobico-resistenza (Amr), cioè la capacità di un microorganismo (prevalentemente batteri, ma anche virus e parassiti) di sviluppare resistenza ad alcuni antibiotici. Un fenomeno naturale al quale la ricerca non riesce a stare dietro e che ha ormai raggiunto dimensioni pericolose, arrivando in alcuni casi a generare dei superbatteri, resistenti praticamente ad ogni antibiotico esistente. Nel 2050 si stima che l’Amr rientrerà tra le prime dieci cause di morte al mondo, e già oggi causa perdite umane di circa 33mila persone l’anno, di cui un terzo in Italia, e danni economici ingenti pari a 1,5 miliardi l’anno. Durante la pandemia di Covid-19 inoltre, il fenomeno sembra abbia subito una pesante accelerazione, a causa della somministrazione ingente e talora non corretta di azitromicine e cefalosporine. In Italia la sua gestione è affidata al Piano nazionale per il contrasto all’antimicrobico-resistenza (Pncar). In ambito veterinario esso prevede una serie di azioni, quali la REV, il sistema Classyfarm, la farmacosorveglianza, la formazione del personale e le linee guida per il corretto uso degli antibiotici etc. Anche la normativa è oggetto di una costante revisione per arginare il problema. Il Reg. Ue 2019/06 sui medicinali veterinari, prevede la possibilità di riservare alcuni antimicrobici all’esclusivo uso umano, secondo specifici criteri inseriti in apposito atto delegato.

