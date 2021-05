Lombardia, il consiglio regionale approva una mozione sulla sospensione brevettuale

Pur non essendo di competenza regionale, la Lombardia potrà il tema sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni. Tra l'altro non è escluso un coinvolgimento delle aziende farmaceutiche locali per verificare una possibile capacità produttiva dei vaccini Covid

Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione del M5S circa la liberalizzazione dei brevetti per i vaccini Covid secondo lo schema della licenza obbligatoria. La Lombardia è chiamata, secondo una nota diramata dai pentastellati, a “convocare il comparto farmaceutico lombardo al fine di verificare e, conseguentemente, valutare la possibilità, da parte delle aziende farmaceutiche lombarde, di produrre vaccini in Lombardia”. In caso di effettiva fattibilità la regione si farà portavoce “presso la Conferenza Stato – Regioni e Province autonome affinché si possa legislativamente intervenire per eliminare il riferimento temporale all’art. 70 del Codice della proprietà industriale e quindi procedere immediatamente in licenza obbligatoria per i vaccini di cui si rende necessaria la produzione integrativa”.

Produzione lombarda

Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5S Lombardia, dichiara: “Il tema non è di stretta competenza regionale, ma la Lombardia, grazie all’approvazione della nostra mozione, potrà verificare se le aziende lombarde siano, o meno, in grado di approfittare di un’eventuale liberalizzazione dei brevetti dei vaccini anti Covid. Nell’ipotesi di avere una capacità produttiva idonea, la verificherà se effettivamente ci sia un interesse alla produzione”.

Pianificazione

Ma serve una pianificazione a lungo termine per mettere in moto un processo simile e soprattutto per “preservare le produzioni tradizionali per evitare che l’impegno su di una produzione primaria faccia venir meno la produzione di altre tipologie di farmaci. L’uso di licenze obbligatorie per i vaccini per il Covid – continua Fumagalli – risponde a esigenze di equità sociale che deve essere pianificato all’interno della più ampia attività di contrasto al Covid delle autorità nazionali ed europee”.