Consultazione pubblica su Hera, ecco la voce di associazioni e imprese

Le aziende hanno chiesto meno burocrazia e una maggiore spinta sul fronte delle partnership pubblico-private. I veterinari che si guardi sempre alla prevenzione delle zoonosi e le istituzioni che si evitino duplicati con agenzie già esistenti

La consultazione pubblica sulla nuova agenzia Hera (Autorità dell’Ue per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie) voluta dall’Unione europea proprio per rispondere a crisi pandemiche come quella in atto si chiuderà alla mezzanotte del 12 maggio. Nel giro di un mese e mezzo dal suo lancio (31 maggio 2021) sono arrivati 154 commenti e proposte sull’istituzione del nuovo ente regolatorio da parte di imprese, associazioni e istituzioni sia del mondo della sanità umana che veterinaria. Ciò che in buona parte si chiede è che la nuova realtà sappia coniugare gli interessi del pubblico e del privato e sappia, oltretutto, dirigere gli investimenti e la ricerca.

Le voci delle imprese

Proprio sulle partnership pubblico-private si è espressa la spagnola Grifols. Nel commento rilasciato sul sito della Commissione Ue, l’azienda chiede che Hera si faccia da promotrice dell’unione di intenti delle istituzioni e delle imprese e che, in tal senso, supporti anche nelle varie fasi di sviluppo di un prodotto. Sulla stessa linea anche Gsk che chiede, tra le varie cose, che Hera lavori per semplificare i protocolli di partnership così da accelerare i vari processi di ricerca e di autorizzazione. Secondo Sanofi, l’ente dovrebbe colmare il divario in due aree critiche. In primo luogo, la capacità di aggiudicare contratti a società private che garantiscono qualità ed eccellenza scientifica, in secondo luogo l’approccio proposto nell’incubatore Hera per creare capacità di produzione multi-tecnologica flessibili “sempre calde” per vaccini e medicinali dovrebbe essere una risorsa fondamentale. Johnson&Johnson, infine, si sofferma sui finanziamenti. A dire della società c’è bisogno che le risorse siano adeguate e di lungo periodo (almeno sette anni all’interno dei quadri finanziari europei). Punto nodale che avvicinerebbe Hera alla Barda statunitense attiene alla centralità (e unicità) di Hera stessa nel supporto economico ai progetti.

Le associazioni

Numerose anche le associazioni di categoria che hanno detto la loro. La Farmindustria europea, Efpia, Hera dovrà avere una struttura agile e flessibile per poter rispondere alle esigenze di domani. Nel mirino è la burocrazia. Secondo Efpia, infatti, sono necessari processi più snelli nelle varie fasi approvative e di reazione a emergenze sanitarie incombenti. “Hera deve avere un mandato forte con una portata e responsabilità chiaramente definite (compreso il controllo degli strumenti finanziari e operativi relativi alle contromisure a livello dell’Ue), con un bilancio pluriennale in linea con le ambizioni del suo campo di applicazione”, scrive l’associazione. Più politico, invece, il discorso fatto da Medicine for Europe. L’associazione dei distributori di farmaci a prescrizione, pur plaudendo all’iniziativa, ritiene che sia doveroso da parte delle istituzioni Ue inserirla negli organi decisionali della nuova agenzia. In aggiunta a ciò, scrive l’organismo, dovrebbero essere inserite anche altre sigle di associazioni commerciali.

Il medtech

Sono intervenute anche le imprese dei dispositivi medici. Secondo Medtech Europe, Hera dovrà fungere da strumento per superare gli ostacoli normativi e regolatori per un più facile accesso delle nuove tecnologie sul mercato. Secondo i produttori di medical devices sarà anche importante avere un organismo unico che coordini in tutta l’Ue le deroghe e le autorizzazioni in caso di emergenza così da evitare colli di bottiglia come avvenuto nel 2020 con le mascherine chirurgiche.

La posizione dei veterinari

Anche i professioni della salute animale hanno detto la loro. Animalhealth Europe, a dispetto di quanto si possa pensare, non chiede un coinvolgimento diretto nella nuova agenzia. Nonostante ciò, gli imprenditori di settore, chiedono che nell’operato di Hera rientrino tutti i capisaldi che ruotano intorno al concetto One Health. Su tutti il controllo e la prevenzione delle zoonosi attraverso l’interoperabilità dei vari stakeholder. Sul fronte dei veterinari, invece, si punta sulla condivisione di idee e progetti. La parola d’ordine per la Fve, la Federazione dei veterinari europei, è scambio. “Sebbene la prevenzione della salute umana si basi in larga misura sulla prevenzione e sul controllo delle malattie zoonotiche negli animali, finora tutte le sovvenzioni importanti sono disponibili per la ricerca solo nel settore dell’assistenza sanitaria umana (ad esempio epidemiologia, diagnostica, vaccini). È imperativo garantire un’allocazione equa e adeguata dei fondi dell’Ue per la ricerca veterinaria (ad esempio epidemiologia, vaccini o cure per gli animali) per prevenire le malattie negli esseri umani”, scrivono.

Parola alle istituzioni

Alcuni ministeri della salute hanno esposto le loro idee in merito. Quello danese è perplesso sui compiti assegnati alla futura agenzia e al suo posizionamento nel network di istituti per la tutela della salute nell’Unione europea. Hera avrà molti contatti con le agenzie esistenti come l’Ema e l’Ecdc, ma questi contatti non sono completamente mappate nella valutazione d’impatto iniziale. “Gli Stati membri – scrivono da Copenaghen – non hanno ricevuto una descrizione dettagliata dell’agenzia e pertanto sussistono ancora incertezze riguardo alla sovrapposizione di compiti. In primo luogo, le proposte di regolamento sul rafforzamento dei mandati dell’Ema e dell’Ecdc, nonché la proposta sulle gravi minacce transfrontaliere per la salute, sono ancora in discussione al Consiglio e al Parlamento europeo. In secondo luogo, anche l’interfaccia tra altre iniziative come rescEU e il meccanismo di protezione civile manca attualmente di trasparenza”. Anche da Madrid si percepiscono dei brontolii. Il ministero preposto alla salute pubblica scrive che “è importante che lo sviluppo tenga conto delle strutture esistenti nel quadro dell’Ue in modo che non vi siano duplicazioni nel campo della preparazione e della risposta alle emergenze sanitarie.

Riteniamo fondamentale che le autorità degli Stati membri partecipino sin dall’inizio alle diverse fasi di sviluppo di questo progetto, apportando le proprie esperienze e conoscenze”.