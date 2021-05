Farmacisti europei, Roberto Tobia alla guida del Pgeu

Il segretario nazionale di Federfarma eletto presidente del Pharmaceutical Group of the European Union

Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, eletto presidente del Pharmaceutical Group of the European Union (Pgeu) per il 2022. Il gruppo riunisce tutte le federazioni degli Ordini dei farmacisti e le associazioni nazionali delle farmacie in Europa. È la prima volta che un rappresentante di Federfarma ricopre questo incarico.

“A tutela di tutti i farmacisti europei”

“Sono davvero felice di avere l’opportunità di rappresentare i farmacisti e le farmacie dell’Unione europea il prossimo anno e ringrazio il presidente della Fofi, Andrea Mandelli, e il presidente di Federfarma, Marco Cossolo, per aver supportato la mia candidatura. Un grazie anche a tutti i colleghi membri del Pgeu per la fiducia dimostrata. Sono onorato di questa nomina e mi impegno a proseguire insieme nella proficua attività a difesa della professione e a tutela di tutti i farmacisti europei”, afferma Roberto Tobia in una nota diffusa da Federfarma.

2022 anno di ripartenza

“La pandemia – ricorda Tobia – ha evidenziato i punti di forza e le criticità dei nostri sistemi sanitari e ha chiaramente dimostrato che la rete dei farmacisti di comunità, in prima linea contro il Covid-19 sin dall’inizio, è un pilastro forte e indispensabile, capace di grande efficienza in un complesso contesto emergenziale. Il 2022 sarà un anno importante per la ripartenza e ci impegneremo a dare il nostro contributo alla realizzazione di una nuova strategia farmaceutica europea volta a migliorare la gestione delle emergenze come quella relativa all’indisponibilità dei farmaci. Al riguardo – spiega Tobia – l’Italia ha partecipato ad un progetto pilota assieme a Spagna, Portogallo e Francia. In base a questa esperienza lavoreremo con l’obiettivo di estendere a tutte le farmacie europee un sistema di segnalazione omogeneo sull’intero territorio dell’Unione”.

Riconoscimento per l’impegno in sede europea

In un comunicato, la Fofi augura buon lavoro a Tobia: “La Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, cui spetta l’indicazione del candidato italiano alla presidenza del Pgeu, aveva designato il dottor Tobia in riconoscimento del proficuo lavoro che ha svolto in sede europea in questi anni per la tutela dei farmacisti e delle farmacie e per l’evoluzione del loro ruolo nel sistema sanitario”.

Così Marco Cossolo, presidente di Federfarma: “A nome di tutto il Consiglio di presidenza ringrazio il Comitato centrale della Fofi per aver proposto il dottor Tobia per ricoprire questa importante carica”.

Alla vicepresidenza del Pegu è stato eletto Raimund Podroschko vicepresidente dell’Ordine nazionale dei farmacisti austriaco e presidente dell’Associazione austriaca dei farmacisti dipendenti. Maximin Liebl, membro del Comitato centrale della Fofi, è stato nominato capo della delegazione italiana al Pgeu.

Foto Federfarma