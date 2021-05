Medicina di precisione: Roche premia sei progetti di ricerca

Annunciati i vincitori (50mila euro ciascuno) di un bando lanciato dall’azienda per promuovere approcci diagnostici e terapeutici personalizzati in oncologia

Trecentomila euro per sei progetti di ricerca dedicati all’oncologia personalizzata. Sono stati annunciati i vincitori del bando “Roche per la medicina di precisione”, lanciato dall’azienda per promuovere nuovi approcci diagnostici e terapeutici per i pazienti con tumore. Ad aggiudicarsi gli assegni, da 50mila euro ciascuno, sono sei centri di eccellenza italiani:

l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, che condurrà un progetto dedicato a tecniche di profilazione genomica di tumori polmonari con biopsia liquida;

l’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana e l’Istituto europeo di oncologia Irccs di Milano, che studieranno l’impatto della stessa metodologia di biopsia ma applicata, rispettivamente, al carcinoma colorettale e al tumore al seno, con la creazione di Molecular tumor board dedicati:

L’Università di Verona, che studierà sempre attraverso la biopsia liquida, il potenziale valore di biomarcatori per la prognosi e cura del tumore al pancreas;

l’Università Cattolica del Sacro Cuore-Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, con uno studio delle alterazioni genomiche nel tumore al polmone;

il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, che svilupperà soluzioni per la diagnosi di precisione delle leucemie acute linfoblastiche a cellule T.

Oncologia tra presente e futuro

“L’oncologia costituisce una delle aree terapeutiche in cui i progressi della medicina di precisione hanno trovato terreno più fertile. La direzione verso cui si tende è quella di un’integrazione sempre maggiore di varie informazioni raccolte dall’anamnesi, dall’imaging diagnostico e dalla profilazione genomica del tumore, che si affianca alla tradizionale caratterizzazione istologica”, commenta Anna Maria Porrini, direttore medico di Roche Italia. “L‘evoluzione della medicina di precisione porta con sé rilevanti opportunità, ma necessita di un approccio multidisciplinare e di un’implementazione efficiente e ottimizzata, data la crescente complessità derivante dalla rapida innovazione diagnostica e terapeutica degli ultimi anni. In quest’ottica – sottolinea Porrini – Roche vuole sostenere le sfide dell’oncologia del futuro, finanziando progetti di ricerca volti a migliorare i percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali dei pazienti oncologici.”

Le valutazioni di Gimbe

I progetti candidati sono stati valutati prendendo in considerazione sia la qualità metodologica, sia il loro impatto in termini di potenziali benefici per i pazienti e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, oltre naturalmente alle attività scientifiche del Centro candidato, sulla base delle pubblicazioni prodotte dai relativi ricercatori.

La valutazione e selezione dei progetti è stata affidata alla Fondazione Gimbe. “La nostra Fondazione è orgogliosa di poter supportare direttamente iniziative come queste volte a favorire le attività di ricerca nel nostro Paese. La scelta di affidare il processo di valutazione a un ente esterno e indipendente garantisce imparzialità e trasparenza”, commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.

Il ruolo dei Molecular tumor board

Il bando di Roche ha ricevuto il patrocinio di Aiom, l’associazione italiana di oncologia medica. “Sono oltre 200 le tipologie di cancro identificate finora – ricorda Giordano Beretta, presidente di Aiom – di cui quasi la metà è rappresentata da una neoplasia non comune o rara. In molti casi l’origine e lo sviluppo del tumore sono governati da alterazioni genomiche, definite ‘driver’, per cui diventa fondamentale poter individuare la specifica mutazione ed intervenire con terapie mirate. I nuovi strumenti a disposizione dell’oncologo, tra cui la profilazione molecolare e i farmaci ad indicazione agnostica, rappresentano un pilastro imprescindibile per l’oncologia di precisione, che richiede l’evoluzione dai team multidisciplinari ai Molecular tumour board”. Tuttavia, secondo un’indagine Aiom di fine 2020, in Italia solo il 13% degli oncologi può già affidarsi a queste équipe multidisciplinari nella propria struttura.