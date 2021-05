Novavax rimanderà la richiesta per approvare il suo vaccino

I dossier alla Fda, Ema e Mhra saranno inviato non più a maggio ma a luglio di quest'anno

La compagnia statunitense Novavax ritarderà ulteriormente la richiesta per l’approvazione del suo vaccino sia negli Usa, nel Regno Unito che nell’Ue. A riportare per primo la notizia è stato il Washington Post citando alcune fonti anonime vicine alla società. Nei nuovi piani della compagnia, i dossier dovrebbero essere inviati a luglio.

Difficoltà

L’idea iniziale era quella di inviare i dossier alla Fda, Ema e Mhra entro il primo trimestre del 2021 diventato poi secondo trimestre. Addirittura la società a inizio maggio aveva annunciato che il vaccino sarebbe stato pronto per la distribuzione tra la fine dell’anno e l’inizio del 2022. Stando così le cose, però, con lo slittamento agli esordi dell’estate della richiesta di approvazione (a causa di una serie di controlli e di richieste da parte delle autorità regolatorie), non è escluso che anche questo appuntamento possa essere prorogato. Altro elemento da tenere in considerazione, infine, è la difficoltà della compagnia di reperire le materie prime per accelerare la produzione del vaccino. Un tema non da poco se si vuole mantenere la promessa dei due miliardi di dosi all’anno.