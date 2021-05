Report indipendente: pandemia prevedibile, troppi errori. Adesso più potere all’Oms e creare un consiglio per le emergenze

Un panel voluto dall'Organizzazione mondiale della sanità ha denunciato ritardi e superficialità nella gestione della prima fase della pandemia. Per il futuro si potrebbe pensare a un consiglio di sicurezza guidato dai Capi di Stato e rivedere le fonti di finanziamento dell'Oms stessa

Pandemia prevedibile, istituzioni assenti, processi di intervento deboli. Il report reso noto dal panel indipendente voluto dall’Organizzazione mondiale della sanità e presieduto da dall’ex primo ministro neozelandese Helen Clark e da Ellen Johnson Sirleaf, ex presidente della Liberia ha messo in luce carenze da ogni punto di vista. E dall’analisi non si salva nemmeno la stessa Organizzazione mondiale della sanità che non è riuscita a disinnescare in tempo la bomba.

Assenteismo

Stando al panel, i primi mesi della pandemia sono stati contraddistinti da assenteismo e attendismo da parte della politica globale. Colpa forse di una Cina reticente a fornire i dati, colpa forse di una sottovalutazione eccessiva e colpa forse anche del sottofinanziamento delle istituzioni deputate a controllare, sta di fatto che fin troppo si è atteso l’evolvere della situazione. Sirleaf, racconta il Guardian, ha detto: “La situazione in cui ci troviamo oggi avrebbe potuto essere prevenuta. Un focolaio di un nuovo agente patogeno, Sars CoV-2 è diventato una pandemia catastrofica che ha ora ucciso più di 3,25 milioni di persone e continua a minacciare vite e mezzi di sussistenza in tutto il mondo. È dovuto a una miriade di fallimenti, lacune e ritardi nella preparazione e nella risposta. Ciò è stato in parte dovuto al mancato apprendimento dal passato. Ci sono molte recensioni di precedenti crisi sanitarie che includono raccomandazioni sensate. Eppure, siedono a raccogliere polvere negli scantinati delle Nazioni Unite e sugli scaffali del governo … Il nostro rapporto mostra che la maggior parte dei Paesi del mondo semplicemente non erano preparati per una pandemia “.

Lacci e lacciuoli

Il report denuncia che l’Oms è stato fortemente ostacolato nelle prime fasi dell’emergenza sia da alcuni Paesi negazionisti che hanno volutamente o meno sottovalutato la diffusione del Sars-Cov2, sia da una serie di regolamenti (adottati dal 2007) che hanno costretto l’ente a una riservatezza impossibile da sciogliere prima di lunghe verifiche. “Ciò è stato aggravato dalla mancanza di leadership globale e coordinamento delle tensioni geopolitiche e del nazionalismo che indeboliscono il sistema multilaterale, che dovrebbe agire per mantenere il mondo al sicuro”, ha dichiarato Clark.

Più potere

Per questo motivo il panel raccomanda che all’Oms vengano garantiti più poteri e finanziamenti e che i direttori regionali e il direttore generale serva per un mandato di sette anni. In aggiunta a ciò si raccomanda la creazione di un consiglio per le minacce alla salute globale presieduto dai Capi di Stato e articolare una strategia più rapida ed efficace per le emergenze che verranno. Non è escluso, prosegue l’analisi, che se dovesse fallire il tentativo dell’Organizzazione mondiale del commercio nell’aumentare la produzione dei vaccini, che si possa arrivare anche alla rinuncia dei brevetti in favore dei Paesi meno ricchi.