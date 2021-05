Stampare organi per sperimentare farmaci, si parte con il pancreas

Le nuove tecniche di bioprinting in 3D si uniscono alle conoscenze della medicina rigenerativa: il progetto europeo Enlight – cui partecipa anche l’Università di Napoli Federico II – realizzerà un modello di pancreas con tutte le funzionalità dell’organo vivente su cui testare nuovi principi attivi per il diabete. Dal numero 188 del magazine

di Giulia Annovi

Una fase critica del proces­so di produzione dei far­maci è la sperimentazione pre-clinica, che consiste in esperimenti condot­ti su modelli cellulari e animali per selezionare molecole promettenti da testare poi sull’uomo. Accanto alla versatilità nelle formulazioni dei far­maci vi è grande interesse per nuovi modelli su cui provare le molecole di neosintesi. “Serve un’alternativa alla sperimentazione animale per avere modelli più affidabili e più rappre­sentativi della realtà umana” spiega Riccardo Levato dell’University me­dical center (Umc) di Utrecht.

Il progetto Enlight

Levato coordina un interessante progetto di ricerca europeo, denominato Enlight, che coinvolge centri accademici e industrie per sviluppare un modello vivente del pancreas. L’obiettivo finale è consentire una migliore sperimentazione dei farmaci per il diabete. Questo modello è prodotto utilizzando un nuovo metodo di bioprinting inventato all’UMC di Utrecht e dall’École polytechnique fédérale de Lausanne. Il modello 3D integra cellule staminali specializzate, studiate dall’ETH di Zurigo e dall’Università Federico II di Napoli.

Due modelli da seguire

“L’interesse principale dell’industria segue due filoni principali sui modelli sperimentali. Da un lato – spiega Levato – nelle fasi inziali dello sviluppo di farmaci c’è la necessità di modelli semplificati, che possano essere prodotti su larga scala per fare high-throughput screening, cioè individuare i candidati più promettenti tra milioni di nuove molecole”. Ma la stampa 3D, intesa come strumento per assemblare diversi tipi di cellule è troppo laboriosa per questo tipo di esigenza. “Prima di arrivare alla sperimentazione in vivo, invece, servono anche modelli per testare i candidati ideali sul sistema target. Ecco allora che il bioprinting potrebbe essere un metodo di screening per ridurre la sperimentazione animale. Forse, in futuro, potrebbe anche arrivare a sostituire i modelli classici”.

La stampa 3D

La stampa 3D è una tecnologia che sta già inducendo una piccola-grande rivoluzione industriale, settore farmaceutico incluso. È una tecnica versatile e poco costosa che applica la pratica artigianale alla modernità. La stampa 3D produce oggetti tramite deposizione di sottili strati di materiale. Permette un forte controllo sulla realizzazione del prodotto finale mediante la posa sequenziale dei diversi strati. Il design e la formulazione dell’oggetto seguono le indicazioni di un file scritto tramite un software Cad (computer-aided design). Disegno che chiunque potrebbe realizzare con un computer, che può essere condiviso e modificato per ottenere la massima personalizzazione dell’oggetto.

Il biopriting

Il bioprinting tradizionale consente la stampa di cellule insieme a materiali biologici strutturali e elementi funzionali per ricreare l’architettura tridimensionale dei tessuti. Rappresenta il superamento delle culture cellulari su plastica, che sono versatili ma hanno anche molte limitazioni. È una tecnica promettente per molte applicazioni in ambito biomedico e spaziano dagli studi pato-fisiolo­gici, includendo la sperimentazione di farmaci, fino alla rigenerazione di tessuti. E infatti le pubblicazioni relative a questa tecnologia sono pas­sate da 88 nel 2015 a 608 nel 2020.

Superare il bioprinting con un nuovo modello

Ma la tecnica del bioprinting tradi­zionale si basa ancora sull’additive manufacturing, cioè sulla deposizio­ne sequenziale di strati di materiale. È un processo lento che può dan­neggiare le cellule durante la fase di deposizione. Richiede la selezione accurata dei tipi cellulari da impiega­re, di materiali biocompatibili e con proprietà biomeccaniche adeguate. Le tecniche di bioprinting usate fi­nora sono basate su inkjet, laser e estrusione del materiale. Per rispondere alle limitazioni del bioprint tradizionale nasce appunto il progetto Enlight, finanziato con 3,6 milioni di euro per quattro anni dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea (grant agreement numero 964497). Il progetto prevede la stampa della componente endocrina del pancreas a partire da cellule staminali capaci di differenziarsi nei diversi tipi cellulari presenti nell’organo.

Come si crea un organo 3D

La tecnologia proposta da Levato e collaboratori non prevede una stampa sequenziale dei materiali. L’organo 3D è generato in pochi secondi: le cellule vengono immerse in un gel che solidifica sulla base di diverse proiezioni tomografiche che creano con la luce visibile una rappresentazione dell’oggetto. “È come se l’organo si solidificasse sul proprio ologramma” spiega Levato. Questo è importante perché il tasso di sopravvivenza delle cellule diminuisce rapidamente nel tempo, quindi la stampa veloce è essenziale Oltre alla rapidità di realizzazione ci sono anche altri vantaggi che superano i modelli tradizionali di tessuti tridimensionali.

“Ci siamo posti l’obiettivo di creare la parte endocrina del pancreas, inserendo nella struttura tridimensionale vari tessuti che fanno da sostegno alle Isole del Langherans negli organi reali, quali i vasi e il parenchima circostante. L’obiettivo è riprodurre la funzionalità dell’organo. Inoltre, vorremmo raggiungere le dimensioni di circa un centimetro cubo”. Entrambi gli obiettivi sono un tentativo di superare le limitazioni di altri modelli, come ad esempio gli organoidi, che sono poco riproducibili, di piccole dimensioni (mai più di un millimetro cubo) e privi di parenchima e vasi.

Affidabilità da dimostrare

Per adesso il modello è ancora un ter­reno di sfida per la ricerca. Prosegue Levato: “L’utilizzo della stampa vo­lumetrica nel contesto delle aziende farmaceutiche dipende dalla nostra capacità di dimostrare che sono così affidabili da poter rappresentare un’al­ternativa ai modelli tradizionali”. Tali modelli sono sicuramente più economici degli animali o degli espianti di tessuto. Inoltre, permet­tono un rapido screening dei far­maci che possono essere aggiunti a concentrazioni controllate al mezzo di coltura in un sistema microflui­dico. “Ma occorre dimostrare che i nuovi modelli sono abbastanza rap­presentativi del tessuto originale e in grado di predire la risposta del tessuto in vivo, oltre a un confronto con gli attuali standard”. E quindi il progetto – che vede anche l’inte­resse di AstraZeneca – ha posto tra gli obiettivi la messa a punto della tecnica di stampa, la dimostrazio­ne della possibilità di impiantare il dispositivo nel topo e la sperimenta­zione di nuove terapie per il diabete.

“Per facilitare lo sviluppo di nuovi farmaci vorremmo creare un mo­dello più fedele possibile alla natura del pancreas. La collaborazione con AstraZeneca, ci consentirà di testa­re nuovi composti sviluppati dalla ditta in confronto al golden stan­dard e ad alcuni dati pre-clinici in possesso dell’azienda. A quel punto saremo in grado di capire quanto il nostro modello è capace di predire l’efficacia di questi farmaci”.

Il modello che riproduce la com­plessità del tessuto e la rete di vasi permette di studiare la bio-distribuzione del farmaco all’interno dell’or­gano artificiale, le barriere biologiche che incontra e la quantità di princi­pio attivo che va off-target.

Prossime sfide

Tuttavia, un farmaco somministrato per via sistemica può subire desti­ni diversi a causa del metabolismo dei singoli organi. “La sfida futura – aggiunge Levato – sarà quella di collegare moduli di altri tessuti per simulare la circolazione sistemica e provare a predire il destino sul far­maco. Un bel risparmio su tempi e costi di produzione, perché impedi­rebbe lo sviluppo di farmaci destinati alla sperimentazione clinica che poi si rivelano inefficaci o inadatti per somministrazione sistemica”. Certo, ci vuole ancora tempo prima che modelli del genere possano arri­vare alla clinica. In tale contesto po­trebbero però rappresentare modelli derivati creati dalle cellule autologhe del paziente o da cellule staminali indotte. “Parlare di clinica è pre­maturo”, conferma Levato. “Manca ancora una regolamentazione e le infrastrutture che garantiscano la sicurezza per questo tipo di attività. I dati che abbiamo sono promettenti ma c’è ancora molta strada prima di arrivare al paziente”.

La stampa 3D e la produzione di farmaci

La ricerca di nuovi farmaci ha un al­tro aspetto critico: l’individuazione degli effetti benefici e collaterali delle molecole, che possono variare in base alle modalità di somministrazione e alle proprietà reologiche di principi attivi e eccipienti. In tale contesto vi è la necessità di una grande flessibilità nella produ­zione del farmaco. È opportuno po­ter modulare la bio-disponibilità dei principi attivi e avere a disposizione un ampio range di dosaggi. Inoltre occorre monitorare la stabilità o la solubilità del farmaco, intervenendo con modifiche appropriate durante la progressione dello studio. E ogni intervento deve pesare il meno pos­sibile sui costi.

L’applicazione della stampa 3D in tale ambito potrebbe portare nu­merosi vantaggi. Ad esempio, in fase di produzione dei medicinali, potrebbe consentire un controllo puntuale della formulazione del farmaco e la distribuzione spazia­le dei principi attivi, impiegando con grande versatilità materiali differenti e sfruttando varie pro­prietà reologiche.

Tra futuro e tradizione

Ma l’industria farmaceutica si muo­ve tra la sicurezza della conserva­zione e il desiderio di innovazione. Da un lato è necessario assicurare la stabilità nelle formulazioni chimi­che, assieme a protocolli ripetibili e standardizzati. Dall’altro lato ci sono le lusinghe delle tecnologie più recenti che stimolano la ricer­ca di nuove forme di produzione e sperimentazione. Sono le tecniche più innovative che rappresentano il mezzo attraverso cui raggiungere formulazioni sempre più adeguate alle necessità del paziente. Sono la porta di ingresso alla medicina per­sonalizzata, il cui adempimento è legato a doppio filo con la raccolta di dati e la digitalizzazione.

La produzione di farmaci avviene con procedure ancora piuttosto tra­dizionali, secondo principi inventati circa duecento anni fa. La riluttanza al cambiamento è giustificata dal rapporto favorevole tra costi ed effi­cacia che tali metodi di produzione assicurano. I grandi lotti di farmaci prodotti alla fine del processo ab­battono i costi legati al tempo e al lavoro richiesti. I metodi classici, tuttavia, rendono inflessibile il do­saggio del farmaco.

La personalizzazione

I principi su cui lavora la stampan­te 3D si basano su una filosofia di­versa. La stampante 3D sostituisce all’unica formulazione disponibile la possibilità di personalizzare il farmaco in base alle esigenze del singolo paziente. È un mezzo rapi­do e semplice per produrre piccole quantità di medicinali, ciascuna con diverse formulazioni e pro­prietà di rilascio dei principi attivi.

Cosa sono i printlets

L’industria farmaceutica ha già spe­rimentato la produzione dei primi farmaci a dosaggio orale solido stam­pati con la stampa 3D: si chiamano Printlets. La Food and drug admini­stration (Fda) ha approvato il primo Printlets nel 2015, entrato nel mercato statunitense solo nel 2016: si tratta di un farmaco anti-epilettico, lo Spritam prodotto da Aprecia Pharmaceuticals. Contiene leviracetam a quattro diffe­renti concentrazioni. Il rilascio estre­mamente rapido del principio attivo che caratterizza il farmaco è legato alla particolare porosità ottenuta con una tecnica di stampa inkjet. Il farmaco stampato in 3D è nato sulla scia della Precision Medicine Initiative, lanciata in Usa nel 2015. La proposta statunitense nasce dalla necessità di una medicina che tenga conto dell’età, del peso, del genere e delle caratteristiche genetiche o fisio­patologiche di ogni singolo paziente.

Possibili applicazioni

I Printlets potrebbero trovare larga applicazione in una medicina basa­ta su terapie precise, costruite sulle esigenze del singolo. Sono tre le fasi sulle quali si può agire per modifi­care un farmaco stampato in 3D: il design, lo sviluppo e il rilascio. Il design del farmaco è demandato a un software capace di produrre un file Cad, un disegno personalizzabi­le sulle esigenze di ciascun paziente. Partire da un disegno modificabile offre grande versatilità nelle geome­trie della pastiglia, un fattore che influenza i tempi di rilascio e la re­sistenza del farmaco nell’apparato gastro-intestinale. Ma parte delle caratteristiche sono vantaggiose anche quando si pensa agli anziani, magari con difficoltà di deglutizione.

È molto flessibile anche la scelta della tecnica 3D da applicare per produrre il farmaco, così come gli eccipienti e i parametri di stampa. Inoltre, è possibile controllare le pro­prietà di rilascio del principio attivo perché dipende dalla deposizione del materiale, un processo altamente re­golato con la stampante 3D. Infine, la 3D print permette di im­maginare anche farmaci più avve­niristici, che combinano principi attivi con sensori o dispositivi me­dici capaci di regolare il rilascio dei medicamenti.

Farmaci multipli per polipatologie

Innovare in sanità significa non solo usare nuove tecniche, ma an­che avere la capacità di rispondere a nuovi problemi. Siamo di fronte a una popolazione che invecchia. Se­condo le Nazioni Unite, nel 2050 una persona su sei avrà più di 65 anni. Oggi ne contiamo una ogni undici persone. L’invecchiamento spesso porta con sé patologie com­plesse o croniche per cui occorre ricorrere a farmaci multipli. I farmaci più innovativi potrebbero essere quelli che offrono una molte­plicità di principi attivi in un’unica pillola. È un modo per evitare erro­ri in fase di assunzione dei farmaci, semplificare la somministrazione e offrire l’esatto dosaggio con i mi­nori effetti collaterali possibili. Una creazione artigianale del farmaco, composto da concentrazioni perso­nalizzabili e tempi di rilascio atten­tamente studiati potrebbe essere la risposta a una società che cambia. Le poli-pillole potrebbero rappre­sentare una soluzione per la società di domani.

L’interazione con la telemedicina

L’emergenza sanitaria legata al Co­vid ha mostrato una seconda criti­cità della sanità attuale: l’eccessiva centralizzazione delle cure e la scarsa assistenza territoriale. Secondo i dati Eurostat, il personale medico in fu­turo potrebbe scarseggiare rispetto alla quantità di popolazione da assi­ stere e allo steso invecchiamento dei camici bianchi. La cosa riguarda in modo particolare l’Italia che conta la più alta percentuale di medici con più di 55 anni. Per risolvere il proble­ma, si ripone grande speranza nella telemedicina, in rapida espansione. In questo filone potrebbe inserir­si anche la stampa 3D dei farmaci, un’attività delocalizzata e affidata direttamente alle cliniche: raccolti e trasmessi in cloud i dati del pazien­te, le stazioni di produzione del far­maco potrebbero farsi più prossime ai suoi bisogni.

Un difficile ingresso sul mercato

Sebbene i vantaggi finora descritti sull’uso della stampante 3D in am­bito farmaceutico siano indubbi, l’ingresso di questa tecnologia in tale ambito procede a rilento. Lo riportano Shi K. e collaboratori in un articolo apparso nel 2019 dove confrontano l’unico farmaco appro­vato dalla Fda nel 2015 contro gli 85 dispositivi medici stampati in 3D e immessi sul mercato nello stesso anno. Si tratta di apparecchi consi­derati del tutto analoghi a quelli già in commercio e quindi dotati di un lasciapassare preferenziale.

Mentre invece per la produzione di farmaci innovativi sono necessari test inediti, capaci di definire carat­teristiche e sicurezza dei nuovi pro­dotti. Le diverse tecniche di stampa conferiscono proprietà diverse ai farmaci, come ad esempio la durezza o la friabilità. Potrebbero inoltre in­trodurre potenziali sostanze tossiche all’interno delle pastiglie in fase di produzione. Infine talvolta non sono noti gli effetti di un principio attivo in seguito all’inserimento di diffe­renti modalità di rilascio.

Oltre ai dubbi legati alle nuove for­mulazioni sono assenti linee guida che stabiliscano standard specifici e raccomandazioni relative alla pro­duzione. Inoltre, manca l’esperienza clinica nella somministrazione di farmaci così innovativi. Scarseggia­no le infrastrutture e il personale addestrato in modo opportuno per la produzione di farmaci delocaliz­zati. Le piattaforme attuali sono suf­ficienti per la creazione di prototipi in fase pre-clinica ma sono del tutto incapaci di supportare un processo di scale-up della produzione.

Questioni aperte

Malgrado lo scarso sostegno regola­torio, l’Europa avanza nella ricerca legata alle applicazioni della stampa 3D. Secondo il rapporto “Patents and additive manufacturing”, stila­to nel 2020 dalla European patient agency ltra il 2015 e il 2018 i brevet­ti inerenti a nuove tecnologie legate alla stampa 3D sono cresciuti con un tasso annuo del 36%. Dal 2010, l’uso della stampa 3D nel settore sanitario ha generato la mag­giore domanda di brevetti (4018 domande), seguita da energia e tra­sporti. Università, ospedali ed enti pubblici di ricerca sono responsabili di oltre l’11% dei brevetti proposti, principalmente nell’ambito di nuovi materiali e domini applicativi per la stampa 3D.

Tuttavia, come già ac­cennato in precedenza, tra i fattori che ne impediscono la diffusione in ambito farmaceutico c’è la mancan­za di una regolamentazione chiara e la garanzia di sicurezza dei prodotti. Come assicurare il controllo della formulazione dei farmaci? Se la pro­duzione diventa delocalizzata e alla portata di molti, che ne sarà della proprietà intellettuale? Come classi­ficare i prodotti farmacologici o che comprendono tessuti biologici?

Pazienti e tecnologia

Questioni specifiche sono legate a potenziali applicazioni nel migliora­mento umano e nella riproduzione umana, soprattutto per quanto ri­guarda il bioprinting. Inoltre, resta il problema del rapporto con i pazien­ti che devono essere informati sulla sicurezza della tecnologia e sull’uso dei dati. Poi c’è il problema dell’ac­cesso dei pazienti alla tecnologia in termini di equità sociale e costi per i sistemi sanitari pubblici. Ma la tec­nologia è in rapida evoluzione e la medicina potrebbe essere pronta a entrare in una nuova era.