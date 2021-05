Dispositivi medici, la Fda approva l’uso delle lenti terapeutiche notturne per la gestione della miopia

Il dispositivo sviluppato da Johnson & Johnson vision sarebbe il primo approvato dall'ente americano per ortocheratologia nell’ambito della gestione di tale patologia. I bambini con meno di 12 anni sono i più vulnerabili a sviluppare una miopia elevata

Via libera da parte della Food and drug administration all’uso delle lenti a contatto terapeutiche, sviluppate da Johnson & Johnson vision, per la gestione della miopia. Si tratta, secondo quanto riporta una nota diffusa dal colosso americano, del primo e unico dispositivo per ortocheratologia (ortho-k) approvato dall’ente regolatorio americano nell’ambito della gestione di tale patologia.

L’impegno di J&J

“L’approvazione da parte della Fda del nostro dispositivo segna un importante traguardo nel nostro impegno per aiutare a cambiare la traiettoria della salute degli occhi e rimodellare il futuro dei bambini con miopia “, ha affermato Xiao-Yu Song, Global head of R&D, Johnson & Johnson vision.

La malattia

La miopia è una malattia cronica e progressiva che rappresenta una minaccia per la salute degli occhi. Tra chi ne soffre, i bambini con meno di 12 anni e diventano miopi sono i più vulnerabili a sviluppare una miopia elevata e possono essere maggiormente a rischio di malattie degli occhi pericolose nel corso delle loro vita. Inoltre, secondo quanto riporta ancora la nota, si prevede che metà della popolazione mondiale sarà miope entro il 2050, mentre quasi un miliardo di persone avrà una miopia elevata.

Gli studi

Intanto, studi clinici hanno dimostrato che le lenti ortho-k possono essere un’opzione di trattamento sicura ed efficace per gestire la miopia. Le lenti a contatto sviluppate da J&J vision, prosegue la nota, sono specificamente progettate per adattarsi all’occhio in base alla sua forma corneale unica per rimodellare temporaneamente la cornea.