Etipack: la svolta del pharma arriva da lontano

Dall’etichettatura di cibi, bevande, prodotti chimici e generi di largo consumo a macchine e processi per codificare, tracciare e serializzare anche i farmaci. Etipack è una società italiana fondata nel 1978 che pochi anni dopo ha deciso di ampliare il proprio business, progettando una linea produttiva completamente dedicata all’industria farmaceutica. Oggi tra i principali player europei del packaging, dal 2019 è parte del gruppo Possehl che mette insieme circa 200 aziende diversificate di medie dimensioni, con un fatturato prossimo ai 13 miliardi di euro (dati 2019).

L’adeguamento alle norme come spinta per la crescita

Come spiega Andrea Pirovano, Key Account Pharma per Etipack la direzione verso la creazione di una linea dedicata al farmaceutico è stata intrapresa proprio per rispondere all’allora nascente esigenza di applicare il bollino sulle confezioni dei medicinali, sviluppando via via soluzioni che facilitassero l’intero processo di etichettatura “intelligente”, secondo alti standard tecnologici e in risposta alla stringente normativa. Non ultima – per arrivare ai giorni nostri – la direttiva anticontraffazione (FMD 2011/62/Ue) adottata dai Paesi europei. Questa fissa i requisiti di serializzazione per chi produce medicinali e li esporta nei Paesi dell’Unione. Per dare un’idea della complessità, ai sensi della norma le confezioni devono essere dotate delle cosiddette “safety feature”, ovvero di un identificativo univoco e di un dispositivo anti manomissione (Atd, anti-tampering device). Per inciso, l’Italia dal 2018 è divenuto il primo produttore di farmaci in Europa (31 miliardi di euro, superata di poco la Germania), con esportazioni che pesano in maniera rilevante sul risultato (25 miliardi di euro). Buona parte delle aziende nazionali ha quindi dovuto aggiornare i propri processi produttivi.

La visione di Etipack

Etipack fonda la propria attività su competenza e capacità di rispondere alle sfide del mercato pharma, con tempi rapidi di reazione, dedicando molta attenzione alle partnership strategiche. “Queste fanno sì – spiega Pirovano – che possiamo proporci come un fornitore ben posizionato dal punto di vista delle relazioni di business all’interno del settore e preparato per fornire soluzioni sempre aggiornate e in linea con gli standard imposti dall’evoluzione del mercato”. E nel futuro? “La sfida quotidiana è realizzare macchine efficienti, affidabili e facili da usare. Ogni anno – prosegue Pirovano – ci sediamo intorno a un tavolo per vedere cosa si può fare, tenendo conto dei cambiamenti nel packaging, progettando nuove macchine ma anche migliorando quelle esistenti”.

Una gamma completa di prodotti e servizi

Nel portfolio di prodotti Etipack dedicato al settore farmaceutico rientra l’intera gamma di sistemi per l’etichettatura, serializzazione e tracciabilità (es. etichettatrici automatiche, distributori da tavolo, stampanti termiche, print & apply automatiche, consumabili, ricambi etc.). A ciò si aggiungono i servizi di manutenzione e assistenza post vendita.

La presenza in Italia…

Etipack ha due sedi produttive in Italia. Uno stabilimento è a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, ed è specializzato in etichettatura e codifica dei prodotti. L’altro è a Soncino (Cremona) e sviluppa feeder e pick & place, dispositivi per la distribuzione e movimentazione. Etipack conta anche su due centri per la ricerca e sviluppo, progettazione, personalizzazione e integrazione delle soluzioni, se necessario ritagliate su misura del cliente finale.

… e nel resto del mondo

La società ha una presenza diretta per garantire ai propri clienti un servizio più accurato e puntuale, di vendita e assistenza in oltre 30 nazioni grazie a distributori, filiali e/o consociate localizzate in mercati-chiave: Etipack BV (Paesi Bassi); Bema Etikettiertechnik GmbH (Germania); Etipack America Ltda (Brasile). Etipack ha inoltre una partecipazione in Altrapack Hungary.

