Gruppo Lettera150: superare l’emergenza con sub-licenze e nuova politica industriale sui vaccini

Per il gruppo di scienziati firmatari di un documento strategico, il Governo deve sfruttare questa occasione per costruire un vero polo di ricerca e sviluppo sui vaccini e per farlo non è da escludere il ricorso a licenze obbligatorie o sub-licenze

Il gruppo di scienziati raggruppati sotto il nome di “Lettera150” ha pubblicato un documento in cui illustra dieci strategie per uscire dal pantano della crisi sanitaria in atto. Uno dei cardini dell’approccio che lo Stato dovrebbe prendere in considerazione è la possibilità di affidare la futura politica industriale sui vaccini alle sub-licenze in modo tale da rinvigorire un settore, quello dei vaccini appunto, che in Italia stenta a decollare.

Sub-licenze

Per comincare sono almeno tre i punti che vanno in questa direzione. Prima di tutto “approfittando del momento di affievolimento della fiducia della opinione pubblica europea nel vaccino AstraZeneca – è scritto – rastrellare sul mercato europeo le dosi non utilizzate dai vari Paesi, quale misura tampone”. In secondo luogo “avviare trattative per accordi per la sub-licenza a favore della industria farmaceutica italiana, ove la stessa sia in grado di a ffrontarne la produzione. In subordine approntare immediatamente le procedure per ricorrere, al bisogno in tempi brevissimi, alla così detta licenza obbligatoria a favore dello Stato, tenendo conto che la licenza obbligatoria deve essere accompagnata dall’obbligatorietà di porre a disposizione dello Stato anche il know-how e le informazioni relative al dettaglio della produzione, senza le quali questa sostanziale requisizione del brevetto non dà frutti”. Secondo i firmatari “questa potrebbe essere l’occasione per favorire la nascita di un polo farmaceutico che esegua ricerca e produzione nel settore dei vaccini e non solo. L’industria farmaceutica italiana è all’avanguardia, ma nel settore dei vaccini essa è tagliata fuori dai grandi circuiti”.



I prodotti biologici



Ma non ci sono solo i vaccini. Nella strategia farmaceutica che l’Italia dovrebbe attivare hanno ampio spazio anche i prodotti biologici, soprattutto anticorpi monoclonali. “Le buone prospettive di questi e altri farmaci allo studio devono essere verificate per sostenere la strategia di lotta non solo al virus, ma alla malattia in sé. Pertanto – continuano gli esperti – è indispensabile che lo Stato finanzi e incentivi la ricerca nel settore dei farmaci biologici, anche attraverso opportune convenzioni con università e imprese farmaceutiche. Ciò anche al fine di non tagliare fuori l’industria farmaceutica italiana dagli sviluppi commerciali futuri”. E qui si entra nel merito di un episodio che riguarda da vicino Palazzo Chigi. Nella lettera viene infatti citata la società di Castel Romano Reithera, azienda che sta lavorando a un vaccino anti-Covid a vettore virale e che ha ricevuto (o dovrebbe aver ricevuto in quanto i soldi non sono ancora arrivati) un finanziamento di 80 milioni di euro da Invitalia, la partecipata statale guidata dall’ex Commissario all’emergenza Domenico Arcuri. “Il rapporto con Reithera, ove lo Stato ha una partecipa zione importante, deve quindi essere rafforzato con opportuni investimenti”. Insomma si chiedono ulteriori finanziamenti a un progetto che, nei fatti, sta però zoppicando. Non è chiaro, infatti, se il governo, dopo le vicende legate ad AstraZeneca e J&J, creda ancora alla piattaforma usata da Reithera e voglia quindi puntare su prodotti a Rna messaggero. Sta di fatto, però, che anche in questo senso non si è visto molto, in quanto la società romana stessa sta continuando, seppur lentamente, con la fase 2 dei trial (si sarebbe dovuta concludere la III entro l’estate, ma agli annunci non sono seguiti i fatti).



Le mascherine

Gli esperti si soffermano anche sui dispositivi di protezione individuale. A loro dire l’onere economico dovrebbe gravare sulle casse pubbliche e non dei singoli cittadini. “L’obbligo dell’uso della mascherina, imposto ai cittadini per motivi di sanità pubblica, secondo i principi non deve gravare sugli stessi, ma esclusivamente sullo Stato che lo ha imposto. Pertanto è assolutamente necessario che esse siano dispensate gratuitamente dal Ssn, senza ricetta, nel limite di una quantità mensile per ciascun cittadino prefissata e controllabile tramite il sistema ‘ricetta elettronica’ attraverso la tessera nazionale.