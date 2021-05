NeoApotek e Apoteca Natura danno vita a una nuova società

Nasce Apoteca Natura Holding Italia spa, con l’obiettivo di acquisire nuove farmacie entro il 2023

Nasce Apoteca Natura Holding Italia, una nuova società per rafforzare la rete di farmacie in franchising, frutto di un accordo tra NeoApotek e Apoteca Natura. La prima è un’azienda milanese nata nel 2019, che detiene oltre 50 farmacie di proprietà e punta a moltiplicarle entro il 2023. La seconda opera da oltre 20 anni, conta una rete di 1.000 farmacie affiliate in Europa e gestisce – tramite una controllata – le 21 farmacie comunali di Firenze.

L’accordo tra NeoApotek e Apoteca Natura

L’accordo di coinvestimento, spiega una nota, mira allo sviluppo su scala nazionale di NeoApotek e all’ampliamento del format di Apoteca Natura attraverso l’acquisizione mirata di farmacie in partnership con i farmacisti affiliati alla rete.

“Una unione – sottolinea la nota – che avrà un impatto importante sul mercato grazie alla significativa dotazione di capitali messa a disposizione dagli azionisti di NeoApotek e al riconosciuto know-how di Apoteca Natura nella gestione di una rete internazionale di farmacie, per una sinergia capace di sviluppare un progetto finanziariamente solido e con una forte radice industriale finalizzata a una reale creazione di valore”. La neonata Apoteca Natura Holding Italia è la prima “società benefit” a operare per il processo di consolidamento del settore farmacia in Italia, affiancando finalità di beneficio comune a obiettivi di profitto.