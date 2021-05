Toplegal Awards 2021, lo studio Stefanelli&Stefanelli vincitore nella categoria Life sciences

Secondo la giuria lo studio "ha catturato l’interesse dei giurati con un mandato destinato a fare scuola

Stefanelli&Stefanelli si è aggiudicato il primo posto nella categoria Life Sciences per il settore biomedicale nell’ambito la VI edizione dei TopLegal Industry Awards, manifestazione nazionale che premia i professionisti e studi legali per le capacità trasversali a servizio dei clienti. La proclamazione avviene attraverso l’analisi di criteri di selezione precisi e rigorosi atti a valutare l’impiego di risorse a beneficio del cliente, l’innovazione dei servizi, la conoscenza specifica del settore e l’attività e le soluzioni apportate al cliente.

Le motivazioni della giuria

Secondo la giuria (Marco Sugarelli Pfizer, Michele Cera Alfasigma, Carmen Di Martino Zogenix International Limited, Vincenzo Ilardo Alliance Medical, Andrea Nuti Medifarma, Marco Pala Medica, Domenico Pappalettera Beiesdorf, Carlo Simone Massenti AstraZeneca) , lo studio “ha catturato l’interesse dei giurati con un mandato destinato a fare scuola. Per PatchAi ha curato la privacy e compliance relative alla creazione di un chatbot e una app per pazienti coinvolti in studi clinici”.

Le consulenze

Stefanelli&Stefanelli, che offre consulenza nel settore dell’intelligenza artificiale applicata ai medical device, ha affiancato PatchAi nello sviluppo di progetti di Ia privacy compliant. È stata svolta consulenza per la creazione di un chatbot-Assistente virtuale empatico per pazienti coinvolti in studi clinici, nonché per l’app Smart health companion, piattaforma digitale finalizzata a migliorare la gestione della patologia del paziente tramite condivisioni di informazioni con l’equipe. Il prodotto lavora su un sistema di intelligenza artificiale e machine learning sviluppando conversazioni empatiche. In sostanza impara dal pazienze e adatta le risposte anche in ragione dell’uso della lingua del paziente.