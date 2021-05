Vaccini anti-Covid, 50 milioni di dosi ancora da consegnare per il primo semestre

Al 12 maggio consegnato il 36% delle fiale pianificate per i primi sei mesi del 2021. Ancora nessuna inoculazione per oltre 5,6 milioni di over60. I dati del monitoraggio della Fondazione Gimbe

Solo il 36% dei vaccini anti-Covid previsti per il primo semestre 2021 sono stati consegnati. In termini assoluti, circa 27,4 milioni di dosi su un totale di oltre 76 milioni. A segnalarlo è la Fondazione Gimbe, con dati aggiornati alla mattina del 12 maggio , nel consueto monitoraggio settimanale sull’emergenza sanitaria. “Al di là di ritardi e irregolarità delle consegne di AstraZeneca – spiega il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta – finora Johnson & Johnson ha consegnato solo ‘briciole’ e oltre 7 milioni di dosi CureVac restano vincolate ai tempi di approvazione dell’Ema. In altri termini, tenuto conto anche del numero esiguo di dosi di Moderna, la campagna vaccinale in Italia è sempre più Pfizer-dipendente”.

Somministrazioni

Per quanto riguarda le somministrazioni, il 29,2% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 13% ha completato il ciclo vaccinale, con importanti differenze regionali: dal 32,7% di vaccinati con almeno una dose della Provincia Autonoma di Trento al 24,6% della Sicilia. Aumentano le somministrazioni settimanali (+8,5%), ma in maniera minore rispetto alla settimana precedente, con una media mobile a 7 giorni che si attesta intorno a 465 mila somministrazioni al giorno. “Il mancato sprint della campagna vaccinale – precisa Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – è influenzato dalla mancata somministrazione di 1.286.041 dosi di AstraZeneca, le cui scorte ‘in frigo’ oscillano dal 4,7% del Molise al 46% della Sicilia. Tenendo conto che l’uso preferenziale di questo vaccino è negli over 60, è inevitabile che i rifiuti influenzino la copertura vaccinale in questa classe d’età”.

Categorie e coperture

Il 68% degli over 60 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, con le Province autonome di Trento e Bolzano che si avvicinano all’80%. Si rilevano notevoli differenze regionali nelle fasce over 80 e 70-79 anni, mentre quella 60-69, a fronte di un rilevante impatto sulle ospedalizzazioni, è ancora molto indietro. In dettaglio:

Over 80 : degli oltre 4,4 milioni, 3.403.495 (77%) hanno completato il ciclo vaccinale e 576.609 (13%) hanno ricevuto solo la prima dose;

: degli oltre 4,4 milioni, 3.403.495 (77%) hanno completato il ciclo vaccinale e 576.609 (13%) hanno ricevuto solo la prima dose; Fascia 70-79 anni : degli oltre 5,9 milioni, 1.081.772 (18,1%) hanno completato il ciclo vaccinale e 3.338.076 (55,9%) hanno ricevuto solo la prima dose;

: degli oltre 5,9 milioni, 1.081.772 (18,1%) hanno completato il ciclo vaccinale e 3.338.076 (55,9%) hanno ricevuto solo la prima dose; Fascia 60-69 anni : degli oltre 7,3 milioni, 903.125 (12,3%) hanno completato il ciclo vaccinale e 2.811.161 (38,2%) hanno ricevuto solo la prima dose;

: degli oltre 7,3 milioni, 903.125 (12,3%) hanno completato il ciclo vaccinale e 2.811.161 (38,2%) hanno ricevuto solo la prima dose; Soggetti fragili e loro caregiver: a questa categoria sono state somministrate 4.751.094 dosi.

6,5 milioni di over60 senza vaccino

Se si guarda alla percentuale di popolazione che non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino, la copertura degli over60 preoccupa gli esperti. Se solo il 9,9% degli over 80 non ha ricevuto neppure una dose, la percentuale sale al 25,9% della fascia 70-79 e al 49,6% per quella 60-69 anni. Significa che oltre 5,6 milioni di persone a rischio elevato di ospedalizzazione sono ancora senza alcuna protezione.

“A fronte di percentuali così elevate di over 60 non ancora coperte dalla prima dose – commenta Cartabellotta – da un lato si offre alle Regioni di aprire sino ai 40 anni per non rallentare le somministrazioni, dall’altro non si rendono noti i numeri di mancate adesioni e rifiuti selettivi di AstraZeneca, che hanno ‘costretto’ ad estendere l’intervallo della seconda dose dei vaccini Pfizer e Moderna sino a 42 giorni con il solo obiettivo di supplire alla carenza di dosi di vaccini a mRNA”.

Secondo la Fondazione Gimbe, occorre integrare la prenotazione volontaria con un sistema a chiamata attiva, coinvolgendo in maniera sistematica e capillare i medici di famiglia e mettendo in campo un’adeguata campagna di comunicazione istituzionale e strategie di persuasione individuale.