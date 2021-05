Associazione farmaceutici industria (Afi): Giorgio Bruno nuovo presidente

Il direttivo ha scelto le cariche per il 2021-2024. Vicepresidenti Paola Minghetti e Alessandro Regola

Giorgio Bruno è il nuovo presidente dell’Associazione farmaceutici industria (Afi). Succede ad Alessandro Rigamonti, nominato presidente onorario. Lo ha deciso il consiglio direttivo di Afi, rinnovando le cariche per il triennio 2021-2024. Paola Minghetti e Alessandro Regola sono stati scelti come vicepresidenti. Piero Iamartino come segretario e Massimiliano Del Frate per il ruolo di tesoriere.

Aggiornamento professionale e innovazione

“È per me un onore succedere al Prof. Rigamonti in questo prestigioso incarico e spero di poterlo ricoprire con la professionalità e la lungimiranza che hanno caratterizzato la Presidenza e la vita dell’Associazione negli ultimi sessantadue anni. Ringrazio tutti i soci ed i componenti del Comitato direttivo che mi hanno eletto e a loro assicuro il mio massimo impegno nella vita associativa. Anche per il triennio che mi vedrà Presidente garantirò continuità alle attività dell’Associazione, sia in termini di aggiornamento professionale attraverso eventi, in modalità digitale ed in presenza appena sarà possibile, sia in termini gestionali promuovendo processi innovativi che assicureranno prosperità e successi paragonabili a quanto fatto fino ad ora.”

La squadra

Del nuovo consiglio direttivo fanno parte: Alberto Bartolini, Giovanni Boccardi, Giorgio Bruno, Rita Brusa, Carla Caramella, Marilena Carazzone, Massimo Cavalieri, Lorenzo Cottini, Massimiliano Del Frate, Andrea Gazzaniga, Piero Iamartino, Giuseppe Messina, Paola Minghetti, Alessandra Molin Zan, Maria Luisa Nolli, Massimo Pedrani, Lino Pontello, Mauro Rainoni, Alessandro Regola, Giancarlo Rugginenti, Vittorio Tonus.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da Marina Figini, Luciano Gambini, Elena Simonetta, Ivo Caldera (supplente). Il Collegio dei probiviri da Cesare Armetti, Antonio Danese, Guido Fedele, Daniele Pizzi (supplente).