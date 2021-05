Digital health, Huma therapeutics chiude un finanziamento da 107 milioni (con dentro Bayer e un fondo italiano)

La società ha sviluppato una piattaforma modulare che supporta l’assistenza di prossimità e la telemedicina, i cosiddetti "ospedali a domicilio", in forma digitale in differenti aree mediche. Tra gli investitori anche il fondo italiano di private equity Hat

Huma therapeutics , società specializzata in tecnologia per la sanità che coniuga cura predittiva e machine learning, ha annunciato il completamento di un aumento di capitale da 130 milioni di dollari (107 milioni di euro). A guidare l’operazione sono i fondi di corporate venture capital Leaps by Bayer e Hitachi Ventures, a cui si aggiungono nuovi investitori strategici quali Samsung Next, sony Innovation fund by Igv, Unilever Ventures. Mentre Hat è l’unico operatore italiano di private equity a partecipare all’investimento, che entra con il suo fondo Hat technology & innovation per supportare la crescita di Huma sul mercato domestico.

Cosa fa

Huma è un’azienda internazionale di digital health che aiuta le persone a vivere più a lungo. La piattaforma modulare di Huma supporta l’assistenza di prossimità e la telemedicina, i cosiddetti “ospedali a domicilio”, in forma digitale, in differenti aree mediche. Nel campo della ricerca la piattaforma di Huma supporta alcuni dei più grandi studi clinici decentralizzati del mondo. Combinando intelligenza artificiale, biomarcatori digitali e dati provenienti dal mondo reale, la piattaforma di Huma permette di migliorare le cure e la ricerca medico-scientifica sia in forma proattiva che predittiva.

Gli ospedali a domicilio

Gli “ospedali a domicilio” di Huma aiutano a curare i pazienti del Servizio Sanitario Nazionale di UK, Galles, Germania e Emirati Arabi Uniti e studi indipendenti hanno dimostrato che sono in grado di raddoppiare la capacità di assistenza clinica, diminuire i tassi di riammissione ospedaliera di oltre un terzo e ridurre i costi fornendo al contempo un’assistenza sicura e di alta qualità. Huma offre servizi digitali per il Covid-19, no profit, ai governi nazionali per aiutare a combattere la pandemia e, a questo fine, ha donato oltre un milione di device a supporto del servizio “ospedali a domicilio”.

Come verrà investito il capitale

I capitali raccolti saranno destinati all’espansione della piattaforma digitale di Huma a livello internazionale e, in particolare, negli Usa, in Asia, in Europa – quindi anche in Italia – e in Medio Oriente. Le risorse permetteranno, inoltre, lo sviluppo tecnologico e commerciale della piattaforma, con l’obiettivo di portare le cure proattive e predittive su scala globale e di alimentare gli “ospedali a domicilio” – in forma digitale – supportando le aziende farmaceutiche e la ricerca scientifica nei più grandi studi clinici decentralizzati mai effettuati.

Tecnologia in sanità

“Mai come in questo momento si è raggiunto un livello di consapevolezza altissimo sui vantaggi e sul valore dell’innovazione tecnologica in campo sanitario come fattore cruciale e strettamente correlato a ogni aspetto della vita sociale ed economica di un Paese. La tecnologia pioneristica di Huma può essere un vero game-changer nel settore della sanità e della ricerca scientifica”, ha commentato Ignazio Castiglioni, co-fondatore e Ad di Hat. Guidato da Ignazio Castiglioni e presieduto da Nino Attanasio, Hat è uno dei principali player italiani indipendenti attivo nel mercato degli investimenti alternativi, con un’importante specializzazione nel tech e nell’innovazione.