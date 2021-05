MedicAir acquisisce Service Med

Il gruppo che si occupa di ossigeno a uso medicale e ventiloterapia a domicilio rileva il 100% della società specializzata nei dispositivi per le ulcere da decubito

MedicAir Group srl acquisisce Service Med spa. Il primo è la holding a capo dell’omonimo gruppo specializzata in produzione e distribuzione di ossigeno a uso medicale e ventiloterapia a domicilio. La seconda è una società attiva, con 19 milioni di euro di fatturato, nella produzione di dispositivi per curare e prevenire le ulcere da decubito.

L’operazione

La maggioranza delle quote è stata ceduta dal Fondo Atlante Private Equity, gestito da Neuberger Berman (NB), che aveva rilevato il 78% della società a fine 2015 con l’obiettivo di diversificarne l’offerta in termini geografici e di prodotto.

“L’operazione – spiega una nota di MedicAir Group – conclude un percorso di consolidamento intrapreso in questi ultimi anni dal Gruppo MedicAir nel settore del Wound Care, divenendo, così, il primo operatore italiano nella produzione di sistemi antidecubito e nell’offerta dei relativi servizi di assistenza e sanificazione”.

I venditori sono stati assistiti da Gitti and Partners – Studio legale associato (avvocati Vincenzo Giannantonio e Giacomo Pansolli), in qualità di advisor legale, da EY Advisory (dott. Gianni Panconi), in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Legale e Tributario – EY (avvocato Savino Tatò) per la vendor due diligence fiscale.

L’avvocato Matteo Gariboldi dello Studio NGD di Milano (per la consulenza legale) e il dott. Cesare Orienti, partner di GBO Studio, anch’esso di Milano, (per la consulenza fiscale e finanziaria) hanno assistito MedicAir Group durante tutto il percorso di acquisizione.