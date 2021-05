Ministero della Salute: Giovanni Leonardi nuovo segretario generale

Speranza sceglie l’attuale dg della Direzione Ricerca e Innovazione in sanità per succedere a Giuseppe Ruocco

Giovanni Leonardi è il nuovo segretario generale del ministero della Salute. L’ha nominato il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute, Roberto Speranza. Catanese, classe 1963, ricopre attualmente l’incarico di direttore generale della Direzione ricerca e innovazioni in sanità del dicastero. Ora succede nel nuovo ruolo a Giuseppe Ruocco.

Il profilo

Laureato in Scienze Politiche, Leonardi ha iniziato la carriera al ministero della Salute come funzionario nel 1994. Poi è stato dirigente, due volte vicecapo di gabinetto, direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Ssn. Alla guida della Direzione Ricerca e innovazione in sanità è arrivato nel 2014.

Sul suo curriculum vitae diversi gli incarichi attivi: