Sospensione dei brevetti, è in gioco il “destino del mondo”

Sia Katherine Tai, rappresentante al commercio Usa alla Wto, che il Ceo di Roche Severin Schwan hanno detto che la decisione sulla proprietà intellettuale, qualunque essa sia, avrà ripercussioni su tutta l'umanità da qui agli anni a venire

Forse una coincidenza, o forse la retorica che ha la sua parte nella polemica sulla sospensione dei brevetti sui prodotti Covid (test, farmaci e vaccini), sta di fatto che sia Katherine Tai che Severin Schwan nelle loro rispettive dichiarazioni rilasciate negli ultimi due giorni hanno utilizzato lo stesso vocabolo “mankind” per intendere, con accezioni opposte, il peso che la decisione potrà avere sulle sorti del mondo e della razza umana. Nei rispettivi ruoli, infatti, sia Tai (rappresentante per il commercio Usa all’Organizzazione mondiale del commercio), sia Schwan (Ceo del gruppo Roche, in foto), hanno parlato di un cambiamento epocale per tutta l’umanità il cui destino è appeso a un filo.

Dichiarazioni pesanti

Tai è una delle figure che più di altre sta premendo in sede Wto affinché la sospensione temporanea dei brevetti sia realtà. Se tutto il mondo ora appoggia più o meno marcatamente la posizione del presidente Usa Joe Biden che ha aperto a questa ipotesi (ora anche la Cina si è espressa favorevole), è altresì vero che all’origine del tutto c’è l’operato di Tai che in più di un’occasione ha incontrato i rappresentanti dei produttori di vaccini per convincerli a fare un passo indietro. Dall’altra parte c’è Schwan il quale, pur non essendo a capo di una società coinvolta nella realizzazione di un vaccino, è molto sensibile al tema in quanto è impegnato a promuovere i test anti-Covid della sua azienda. Tai ha dichiarato che il superamento dei vincoli sulla proprietà intellettuale avrà “ripercussioni positive per tutta l’umanità” in quanto a tutti sarà concesso l’accesso a tecnologie produttive ora appannaggio di pochi gruppi industriali. “Gli Usa e le società farmaceutiche hanno il dovere di salvare il mondo”, ha continuato. Schwan, d’altro canto, in un’intervista al Financial Times ha invece detto che una decisione in questo senso sarà “catastrofica” e “molto dannosa per tutta l’umanità sul lungo termine. Sarà dannosa perfino per i miei figli e i miei nipoti quando non sarò più Ceo”. Il numero uno di Roche spiega che il rischio (come hanno detto più volte altri suoi colleghi) è che possa venire meno l’incentivo all’innovazione e di conseguenza l’arriva di nuovi farmaci sul mercato.

Di eroi e di nazionalizzazione

Sempre nell’intervista al quotidiano britannico, il capo della multinazionale svizzera ricorre alla memoria storica. Dice che nazionalizzare un’industria per incentivare l’innovazione non funziona, proprio come successo nella Germania dell’est che si fregiava del titolo di farmacia del mondo durante la Guerra fredda. “Abbiamo avuto molti esperimenti di nazionalizzazione durante il XX secolo e sappiamo come è andata a finire”. Nella realtà dei fatti sul tavolo dei governi non c’è tanto il tema della nazionalizzazione di un’impresa o di un comparto, ma solo la sospensione a tempo determinato (fino a fine emergenza) di una serie di brevetti. Tai, infine, sposta il piano del discorso sulla responsabilità e stuzzica la nota sensibilità delle aziende farmaceutiche per la reputazione. Durante l’audizione del 13 maggio alla Commissione finanza del Senato, la rappresentante al commercio ha detto: “Il messaggio che voglio mandare loro (ai Ceo delle società, ndr) è che ora possono essere degli eroi”. L’obiettivo è chiaro. Spingere affinché anche le imprese facciano dei sacrifici e possano quindi apparire agli occhi dell’opinione pubblica come un settore non innamorato del profitto ma che, nei fatti, tiene alla salute di tutti.