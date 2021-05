A rischio il vaccino anti-Covid italiano: la Corte dei Conti blocca i fondi destinati a ReiThera

La società biotech con sede a Castel Romano, che sta lavorando al siero Made in Italy, non riceverà gli 81 milioni promessi a gennaio da Invitalia

Il vaccino italiano anti-covid-19 potrebbe non arrivare mai. La Corte dei Conti ha bloccato i fondi diretti a ReiThera. La società biotech con sede a Castel Romano, che sta lavorando al siero Made in Italy, non riceverà gli 81 milioni promessi a gennaio da Invitalia.

Sperimentazione a rischio

La decisione della Corte dei conti rischia così di far saltare il progetto che, arrivato alla fase due delle sperimentazioni, potrebbe finire qui. Anche perché senza i finanziamenti in questione Reithera non potrà avviare la fase 3 di sperimentazione né, eventualmente, ricevere l’autorizzazione all’immissione in commercio da parte delle agenzie regolatorie.

Alt dalla Corte dei Conti

Come riporta il Sole24Ore, l’ufficio controllo atti del Mise ha ricevuto l’accordo di sviluppo fra il Ministero, Invitalia e ReiThera l’1 marzo scorso e ha formulato rilievo. La risposta dell’amministrazione non ha consentito di superare le osservazioni della Corte dei Conti. A questo punto, si è deciso di deferire il provvedimento davanti alla Sezione centrale di controllo di legittimità che, nell’adunanza collegiale dell’11 maggio scorso, ha ricusato il visto in quanto l’atto è illegittimo.