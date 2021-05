Walter Ricciardi entra nel Comitato scientifico dell’Istituto superiore di sanità in Francia

Nuovo incarico per l'ex presidente dell'Istituto superiore di sanità italiano. Parisi (Accademia Lincei): "Un riconoscimento internazionale alle sue competenze"

Nuova nomina per Walter Ricciardi che mette piede nella sanità francese con l’incarico nel Comitato scientifico del Sante Publique France, l’omologo transalpino dell’Istituto superiore di Sanità.

La nomina

Docente di Igiene e sanità all’Università Cattolica e consigliere del ministero della Salute, nonché ex presidente dell’Iss in Italia, Ricciardi riceve ora un’altra nomina importante a livello internazionale (in Europa è presidente del Board on cancer dell’Ue, ad esempio). Da Twitter arrivano gli auguri da parte di Giorgio Parisi, presidente dell’Accademia dei Lincei.