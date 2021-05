Nodo brevetti Covid-19: non è solo questione di sospensione, ma di gestirne gli effetti

Intervenire drasticamente potrebbe non risolvere il problema in quanto sarà indispensabile la gestione del trasferimento tecnologico, del blocco dell'export e la prevenzione di future patologie le quali, in futuro, potrebbero richiedere interventi di questo tipo

di Eleonora Mazzoni, direttore area Innovazione Istituto per la competitività, I-Com

L’amministrazione Biden si è recentemente pronunciata a favore della sospensione temporanea della proprietà intellettuale sui vaccini anti-Covid. L’annuncio è arrivato dal Rappresentante commerciale statunitense, Katherine Tai, e ha aperto la strada ai negoziati nell’ambito della World trade organization (Wto). Data l’eccezionalità delle circostanze, la sospensione dei brevetti – sostengono alcuni – potrebbe contribuire alla distribuzione di vaccini sicuri ed efficaci contro il Covid-19 a più persone possibili, e nel minor tempo possibile. Appunto, potrebbe. Di fatto, anche se si procedesse davvero in questo senso, le tempistiche per raggiungere l’obiettivo etico sperato potrebbero essere molto lunghe. Ed esiste anche il rischio di non raggiungerlo affatto.

La dichiarazione di Tai ha fatto seguito a una proposta relativa alla deroga sui brevetti presentata da India e Sudafrica nell’ambito delle discussioni del Consiglio per il Trade-related aspects of intellectual property rights (Trips) del Wto lo scorso 10 marzo, e per la quale non si era trovato un accordo sebbene i membri del Consiglio avessero acconsentito a proseguire la discussione sul tema.

Lo schema pro Big Pharma e contro Big Pharma

Dopo l’annuncio made in Usa, non ha tardato a intervenire per l’Italia il presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha ricordato come milioni di persone che non hanno la possibilità di vaccinarsi rischino di perdere la vita, e ha espresso il suo sostegno a una deroga che “se ben congegnata e a termine, non rappresenterebbe certo un disincentivo per chi produce”. Il dibattito si è acceso intorno alle parole della rappresentante commerciale statunitense e del premier italiano e ha dato vita sulla maggior parte dei media e dei social network al solito schema “pro big pharma vs contro big pharma” tagliato con l’accetta. Ma la questione, così come le parole dei due leader, sono ben più profonde e complesse di così. In assoluto possiamo dire che la sospensione temporanea dei brevetti è una cosa facile a dirsi ma difficile a farsi e potenzialmente foriera di rischi di vario genere, pur dovendosi riconoscere l’ovvio: ossia che ha senso porsi a livello internazionale una tale questione etica.

Il blocco dell’export

Innanzitutto la presidenza di Joe Biden non ha dichiarato di voler fermare il sistema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, bensì di credere con forza nella protezione dei brevetti ma allo stesso tempo, data l’emergenza straordinaria e mondiale, si è detta disponibile a discutere delle regole vigenti per i vaccini Covid-19. Inoltre, si legge, poiché la fornitura di vaccini per il popolo americano è assicurata, l’amministrazione continuerà a intensificare i suoi sforzi lavorando con il settore privato e con tutti i possibili partner, per espanderne la produzione e la distribuzione e per aumentare le materie prime necessarie a tal fine. Interventi che non sono strettamente legati a una temporanea deroga ai brevetti ma che dunque sono in ogni caso necessari per aumentare la produzione.

Anche quelle di Mario Draghi sono state parole da economista: ad avviso del premier, di per sé la liberalizzazione dei vaccini non garantirebbe la sicurezza e la capacità produttiva. Prima di questo, secondo il nostro presidente del Consiglio, bisognerebbe arrivare al blocco dell’export, che il Regno Unito invece, ad esempio, ha continuato a mantenere. Inoltre è necessario accelerare la produzione, che è un processo complesso, attraverso il trasferimento tecnologico e la creazione di nuovi siti. Il vantaggio della proposta, dice Draghi, è quello di aver aperto una porta. Si dovrà vedere, in sede di Consiglio europeo, come si deciderà di procedere.

Le regole della Wto sulle licenze obbligatorie

In questo contesto sembra utile ricordare che le regole del Wto già prevedono la possibilità di licenze obbligatorie sui brevetti, e che diversi Paesi in via di sviluppo hanno fatto ricorso in passato a questo strumento per la produzione in proprio. Le regole alla base però sono due: un compenso per il detentore del brevetto e che la distribuzione del farmaco sia limitata al mercato domestico (i.e. il blocco dell’export di cui parla Draghi). Procedendo invece esclusivamente con la sospensione dei diritti di proprietà intellettuale non sarebbe previsto un compenso per il detentore delle royalties e non ci sarebbe sic stantibus rebus la limitazione al solo mercato nazionale. Questa non sarebbe sicuramente configurabile quindi come una “deroga ben congegnata”, che è ciò di cui ha parlato Mario Draghi peraltro anteponendovi la necessità di altri interventi. Il processo di produzione dei vaccini è infatti, si ribadisce, lungo e complesso, richiede specializzazione degli impianti e della forza lavoro nonché approvvigionamento di materie prime che spesso vengono prodotte in altri Paesi ancora, e il loro commercio internazionale è a sua volta sottoposto a regole stringenti, ed eventualmente anche a misure tariffarie. È evidente dunque che la sola sospensione dei brevetti non garantirebbe la produzione e la distribuzione ai paesi a basso reddito. Anche secondo la più grande partnership globale per i vaccini, la Gavi vaccine alliance, ad avere un impatto immediato diretto sulla capacità produttiva globale sarebbero l’incremento nella produzione di materie prime e il trasferimento del know how.

E i vaccini del futuro?

D’altro canto, e per concludere, non si capisce perché l’attuale modello che regola l’innovazione farmaceutica dovrebbe essere derogato per questa emergenza sanitaria, e non per altre nel vicino futuro, che anche se di tipo diverso dovrebbero richiedere gli stessi sforzi per garantire l’equo accesso alle cure e alle terapie più innovative della popolazione mondiale. Dichiarare che la deroga ai brevetti è la sola e unica via per garantire l’accesso alla prevenzione per il Covid-19 in tutto il mondo, sembra allora più una dichiarazione di fallimento dell’intero sistema che una proposta per un suo ripensamento, che possa invece renderlo davvero resiliente per la risposta alle future emergenze di salute.