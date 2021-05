Oftalmologia, accordo tra l’italiana Sifi e Bausch Health Russia

Siglata un’intesa per la commercializzazione di cinque prodotti dell’azienda catanese, destinati alla cura di una vasta gamma di disturbi agli occhi

L’azienda catanese Sifi, specializzata in oftalmologia, firma un accordo commerciale pluriennale con Bausch Health Russia, rafforzando la sua presenza in Europa orientale e Asia settentrionale. L’intesa prevede l’avvio nel 2021 dalla vendita in Russia di cinque prodotti della Sifi. Nel dettaglio, tre soluzioni antibiotiche indicate per il trattamento di infezioni oculari esterne e disponibili in diverse presentazioni farmaceutiche; un collirio indicato per il trattamento di irritazioni, arrossamento, congestione oculare e prurito provocati da cause allergiche, chimiche o fisiche; un integratore alimentare vasoprotettivo retinotrofico, utile in casi di fragilità capillare o alterazioni vascolari dovute alla retinopatia diabetica.

Espansione verso Est

“Sifi si impegna a proseguire lo sviluppo e l’espansione ed è lieta di annunciare questa partnership strategica con Bausch Health Russia. Unendo le forze, Sifi rafforzerà la propria presenza a livello globale e stabilirà una presenza in Russia, uno dei mercati farmaceutici in più rapida crescita al mondo, e consentirà agli oftalmologi russi di affrontare una vasta gamma di disturbi oftalmici, offrendo vantaggi significativi ai pazienti russi”, commenta Gilberto Dalesio, Cco di Sifi.

Soddisfatto Cees Heiman, vicepresidente Europa/Russia Pharmaceuticals di Bausch Health: “Siamo lieti di collaborare con Sifi, perché insieme possiamo garantire agli oftalmologi russi e ai loro pazienti un maggiore accesso a questi importanti farmaci oftalmici”. Bausch Health Russia avrà la possibilità di commercializzare anche futuri prodotti Sifi.