Comunicazione online su Covid: 9 Regioni non superano l’esame

I risultati di un monitoraggio sui siti web istituzionali realizzato da Agenas e Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, in collaborazione con il Cnr

Basilicata, Campania e Valle d’Aosta non hanno informato i cittadini sulla pandemia con uno spazio dedicato loro siti web. Altre sei Regioni (Calabria, Molise, Sardegna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e P.A. Trento) lo hanno fatto, ma in modo insufficiente. In tutto 9 Regioni non superano l’esame di comunicazione online al tempo di Covid. Almeno secondo quanto emerge da un’indagine presentata da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, a cui ha collaborato anche l’Istituto di linguistica computazionale del Cnr. Vediamo alcuni dati principali.

L’analisi

Adottando la prospettiva di un qualsiasi cittadino che ricerca informazioni sui siti web delle Regioni sul vaccino anti-Covid, lo studio ha indagato diversi fattori: la reperibilità delle informazioni; la qualità e la quantità delle informazioni; la fruibilità e l’efficienza delle informazioni e la leggibilità delle informazioni.

Il 57% dei siti web/portali regionali analizzati presenta uno spazio dedicato a informare il cittadino su Covid. Il 29% presenta uno spazio dedicato, tuttavia con informazioni parziali e/o frammentate. Il 14% non ha dedicato spazi a informare i cittadini. “Il portale regionale Costruire Salute della Regione Sicilia – sottolinea il report con i risultati dell’indagine – rappresenta una buona pratica di comunicazione al cittadino di informazioni sul Coronavirus riportate in modo esaustivo”.

Sui vaccini

Per quanto riguarda i vaccini, l’81% dei siti riporta le informazioni in merito alle categorie di cittadini aventi diritto alla vaccinazione in accordo al Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-Covid. Il 14% riporta informazioni solo in maniera parziale, mentre il 5% non riporta informazioni a riguardo.

L’analisi si sposta poi sulle informazioni relative alle diverse fasi della vaccinazione. Il 72% dei siti fornisce al cittadino informazioni esaurienti. Il 14% non riporta alcun tipo di informazione, mentre il 14% riporta informazioni parziali, relative alle sole categorie di utenti aventi diritto alla vaccinazione nel periodo di analisi.

L’81% del campione presenta uno spazio con informazioni esaurienti dedicato ad informare il cittadino su come effettuare la prenotazione della vaccinazione anti COVID19. Contrariamente, il 19% dei siti web non riporta informazioni o le riporta in maniera limitata.

Gli effetti collaterali

Il 52% siti regionali non riporta informazioni in merito agli effetti collaterali correlati ai diversi tipi di vaccini. Il 48% riporta informazioni sui rischi della vaccinazione, di cui solo il 29% in maniera esaustiva.

Le app

Il 38% dei riporta informazioni in merito alla presenza di una App mobile tramite cui è possibile effettuare la prenotazione del vaccino. Nel 48% dei casi, invece, è presente un’app dedicata a informazione e/o assistenza sanitaria per Covid.

Bisogno di informazione

“Quest’indagine sui siti web delle Regioni e delle Province Autonome – dichiara Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – vuole fornire suggerimenti per il miglioramento dei processi di comunicazione, partendo dall’esperienza di navigazione del cittadino. Dallo studio svolto a gennaio 2021 alla popolazione italiana in merito alla vaccinazione anti-Covid, è emerso che i cittadini contrari o ancora incerti hanno prevalentemente un titolo di studio basso e vorrebbero ricevere maggiori informazioni soprattutto sugli effetti collaterali del vaccino. I sistemi sanitari regionali possono riflettere sulla loro capacità di risposta a tale bisogno di informazione con le evidenze fornite da questa indagine”.

Il ruolo di Agenas

Cita l’indagine di gennaio anche Enrico Coscioni, presidente di Agenas: “Dalla precedente indagine è emerso come la ricezione di informazioni chiare sul vaccino anti Covid-19 possa aumentare la propensione dei cittadini a vaccinarsi. In questi giorni stiamo assistendo ad un calo dei decessi, dei contagi oltre che a un minor ricorso all’ospedalizzazione dei pazienti. Ciò sta avvenendo soprattutto grazie alla campagna di vaccinazione in atto e dunque – conclude Coscioni – l’Agenzia è impegnata a dare tutto il supporto necessario alle Regioni e Province Autonome anche rispetto alla delicata fase di relazione tra i vari enti del Ssn e cittadini”.

Indicazioni per policy maker

Obiettivo finale dell’indagine è fornire alle Regioni indicazioni utili per fare meglio. “L’indagine va incontro alla sempre maggiore richiesta di informazione sui siti web da parte del cittadino – commenta il dg di Agenas, Domenico Mantoan – e fornisce uno strumento di studio e analisi a supporto delle Regioni e delle Province Autonome per la realizzazione di una comunicazione di qualità costantemente aggiornata. L’obiettivo è offrire in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale un servizio adeguato rispetto alle informazioni sulla vaccinazione anti Covid- 19. Proprio per questo il progetto segnala una serie di azioni che i policy maker regionali potrebbero intraprendere, per rendere la comunicazione istituzionale efficace e uniforme, migliorando la consapevolezza del cittadino sui corretti percorsi di cura e tutela della propria salute”. In particolare, il report indica quattro azioni:

Esplicitare chiaramente sui siti web i luoghi della vaccinazione;

Incrementare la comunicazione sui siti web sugli effetti collaterali della vaccinazione;

Incrementare l’accountability in merito all’avanzamento della campagna vaccinale;

Ridurre la complessità dei testi sulla vaccinazione e creare un vocabolario di base della sanità.

IL REPORT