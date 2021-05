di Hps - AboutPharma

Il mercato del Medical Device in Italia: dinamiche attuali e driver di cambiamento

Webinar, 17 giugno ore 12.00 – 13.00

Introduzione

In molti contesti il COVID-19 è stato un acceleratore del cambiamento. Tra questi il nostro sistema sanitario e il mercato dei medical device sono un esempio di settori in rapida trasformazione. L’emergere di nuove necessità per la gestione dei pazienti ha portato a investimenti in innovazione e tecnologia. È inoltre cambiata la governance di alcuni processi, si sono rilevate necessarie nuove competenze, nuove modalità di comunicazione e interazione, nuovi modi di pensare il business.

Che cosa imparerai

In questo webinar verrà condivisa una serie di evidenze raccolte da IQVIA e verranno descritti i trend emergenti nel mercato e negli interlocutori della aziende che operano nel settore MedTech.

Tra i temi chiave che verranno affrontati:

Scenario ed evoluzione del mercato Medtech

Le nuove necessità degli stakeholder aziendali identificate nelle survey IQVIA e come soddisfarle

Il ruolo della digitalizzazione nel mercato MedTech

A chi è rivolto

L’evento è riservato ai professionisti del settore MedTech.

Relatori

Chiara Napoletano, Sales Associate Director MedTech, IQVIA Italia

Alberto Brocca, Director, Specialty and Global Offering & Operations, IQVIA Italia

Isabella Cecchini, Principal, Head of Primary Market Research, IQVIA Italia

Luca Pinto, Principal, Real Word Solutions, IQVIA Italia