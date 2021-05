L’ospedale online: da semplice idea a realtà

Una maggiore connettività può rendere l'assistenza sanitaria più veloce, più efficace e più vicina a chi ne ha bisogno. Tuttavia, per troppo tempo, questi vantaggi sono rimasti semplici idee senza trasformarsi in realtà. Prendiamo in esame la rete ottica dei campus che potrebbe dare vita a un'assistenza sanitaria intelligente e ad alta velocità. *IN COLLABORAZIONE CON HUAWEI

di HPS-AboutPharma

Il medico saluta la sua paziente, che attende di ricevere i risultati delle analisi. La paziente però non passa dalla porta, come di consueto, ma appare in una finestra via chat sullo schermo del PC del medico. La paziente, quindi, non si è spostata fisicamente ma sta ricevendo i risultati di un test di imaging condotto con un dispositivo mobile e analizzati con un potente software IA. Mentre il medico legge i risultati, con la semplice pressione di un pulsante, può visualizzare lo storico della paziente in formato digitale, fornendole informazioni relative alla sua diagnosi e ai trattamenti raccomandati.

Fantascienza o realtà? Nel 2021, potrebbe essere realtà: la pandemia, infatti, ha accelerato notevolmente lo sviluppo dell’assistenza sanitaria da remoto. Ma la sua completa realizzazione, per offrire un servizio che sia rapido, agevole e a vantaggio dei pazienti, si è rivelata una sfida. Gli eventi dello scorso anno hanno messo in luce anche quanto lavoro rimane da fare. Nonostante i progressi fatti, condividiamo ancora tutti la frustrazione di non poter ottenere le informazioni di cui abbiamo bisogno, magari perché non sono digitalizzate, perché non sono condivise da più enti o dipartimenti di una stessa struttura, o semplicemente perché non possiamo ottenerle abbastanza velocemente. Abbiamo constatato che non abbiamo bisogno soltanto di metodi migliori di cura, ma anche di infrastrutture migliori: reti più veloci e affidabili che supportino la trasmissione istantanea dei dati quando anche un secondo di tempo può fare la differenza.

Reti ottiche: il cambiamento inizia ora

Quando si parla di tecnologia medicale, il ciclo di sviluppo è lungo e possiamo capire bene perché. Tuttavia, ciò non significa che gli ospedali devono rimanere fermi all’utilizzo delle tecnologie di cui dispongono già. Un cambiamento possibile già oggi è il passaggio dal rame alla fibra: aggiornando il Wi-Fi del campus a una rete ottica sostenibile, ad alta velocità e a bassi livelli di interferenza.

Perché? Perché la connettività wireless è destinata ad alimentare la digitalizzazione, ma se consideriamo le sfide attuali, potrebbe al contrario rallentare il processo. I cavi di rame che la connettività utilizza hanno una capacità limitata, che può essere superata facilmente con il numero di utenti, dispositivi e richieste di dati sui sistemi al livello più alto mai raggiunto. Questi cavi sono soggetti a interferenze e necessitano di molta manutenzione, con locali dedicati al cablaggio e alla commutazione, riducendo lo spazio che potrebbe invece essere sfruttato per la funzione principale dell’ospedale. Un cablaggio complesso rende più difficile diagnosticare e risolvere i problemi, o estendere la rete.

L’assistenza sanitaria del futuro ha bisogno di una rete che sia all’altezza dei compiti quotidiani: semplice ma potente, flessibile ma sicura. In poche parole, necessita della soluzione Campus OptiX di Huawei, una singola rete ottica che colleghi tutte le funzioni e i reparti medici con un’infrastruttura leggera e ad alta velocità.

Come funziona Campus OptiX

I cavi in fibra sono più leggeri e duraturi di quelli in rame e richiedono meno energia per trasmettere la stessa quantità di dati. Fondamentalmente, hanno anche un raggio di copertura 400 volte più lungo del rame, il che significa che lo spazio per l’infrastruttura IT può essere concentrato in una sala apparecchiature centrale, dove si può effettuare anche l’archiviazione dei dati.

Con esigenze di spazio per l’infrastruttura IT notevolmente ridotte, la rete richiede solo terminali di linea ottica per ogni struttura e splitter per ogni stanza che funzionino passivamente, vale a dire che gli armadi IT non necessitano di condizionamento dell’aria. Questo modello “one room, one fiber” è veloce da progettare e costruire; eppure, è in grado di supportare tutte le richieste di dati dell’ospedale, siano esse per i reparti, le infermerie, la diagnostica, la trasmissione video in tempo reale o l’uso del Wi-Fi da parte dei visitatori. Allo stesso tempo, il traffico medico ad alta priorità può essere isolato in maniera logica dal resto del traffico dati, garantendo un’alta velocità e l’affidabilità della rete per il personale in ruoli chiave.

Si può pensare a una situazione con più dispositivi, come un reparto con tre persone. Ogni letto è dotato di un punto informazioni collegato alla Intranet per la trasmissione dei dati medici; ce n’è anche uno alla porta per accedere al sistema di invio delle informazioni, uno per l’IPTV e uno di riserva. Per gestire questi sei dispositivi IoT, nel reparto sono installate solo due unità di rete ottica. Questa soluzione è veloce da installare, poco invasiva e richiede meno manutenzione, dal momento che quasi tutti i dispositivi attivi si trovano nella sala apparecchiature, diminuendo la possibilità di una lunga “caccia al guasto” quando se ne verifica uno.

Affrontare la sfida sanitaria dell’Europa: garantire assistenza a tutti

Le soluzioni Huawei Campus OptiX sono già state implementate negli ospedali asiatici. Ora stanno arrivando in Europa, come parte di un pacchetto di “infrastrutture smart” realizzato appositamente per soddisfare le esigenze demografiche e normative dell’Europa.

Il vantaggio vero e proprio di una rete ottica è la sua disponibilità di dati: avendo tutto sulla stessa rete, è facile condividere i dati tra i reparti e anche tra diverse sedi, aprendo nuove possibilità in materia di analisi, ricerca, insegnamento e collaborazione a distanza. Si tratta di una soluzione resa “ibrida”, che combina l’analisi alimentata dal cloud con la capacità di memorizzare le informazioni sensibili in un data center nel campus. Ciò significa che gli ospedali mantengono il controllo sui dati e soddisfano le normative UE, senza limitare il potenziale delle tecnologie emergenti come IA, machine learning e IoT.

Inoltre, cosa fondamentale, può anche svolgere un ruolo nella democratizzazione dell’assistenza sanitaria. Man mano che le popolazioni invecchiano e si diversificano, la possibilità di poter contare su un’assistenza sanitaria “on demand”, accessibile a chiunque e ovunque, si sposta in primo piano. Rendere le funzioni mediche disponibili più rapidamente e a distanza significa ridurre le richieste del paziente: il suo accesso alle cure è meno vincolato al tempo, ai fondi o ai mezzi di trasporto a sua disposizione. Nella sanità si è discusso a lungo di adottare un modello più incentrato sul paziente; una migliore connettività permette di gestire più pazienti, offrendo loro benefici e allo stesso tempo fornendo più informazioni che ci permettono di modellare il futuro della pratica medica.

Si è già parlato di “medicina del futuro” completamente interconnessa. Tuttavia, è proprio questo il punto: se ne è parlato tanto, ma in pochi casi si è passati all’azione. E mentre l’assistenza da remoto continua a crescere, il vero cambiamento inizia dove è sempre avvenuto: nel campus dell’ospedale. Con reti efficienti e affidabili come Campus OptiX di Huawei, gli ospedali fanno un passo avanti nel loro percorso di digitalizzazione, facilitando la vita quotidiana all’interno delle strutture sia per il personale che, soprattutto, per i pazienti.

Per approfondire

https://e.huawei.com/it/solutions/enterprise-transmission-access/campus-optix

In collaborazione con Huawei