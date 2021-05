Sandoz investirà 150 milioni per produrre antibiotici in Europa

Del totale, 100 milioni serviranno per nuove tecnologie produttive in Austria, mentre 50 saranno destinati a un impianto in Spagna

Si riprende a investire sugli antibiotici nel Vecchio continente. Sandoz ha infatti confermato che spenderà in totale 150 milioni di euro per la ricerca di nuove formulazioni antibiotiche. Ossigeno per una branca della ricerca che sconta il poco interesse delle farmaceutiche a livello internazionale.

L’investimento

L’ammontare della somma sarà diviso in due diverse voci di spesa. La prima, la più corposa, e consistente in circa 100 milioni di euro, sarà indirizzata all’introduzione di nuove tecnologie produttive per l’amoxicillina orale in un impianto a Kundl in Austria. La seconda, che ammonta a 50 milioni di euro, avrà come obiettivo la produzione di penicillina sterile nello stabilimento di Palafolls in Spagna. Quest’ultimo impianto diventerà sempre più importante per la società in quanto, dal 2024, dovrebbe chiudere la linea produttiva di Les Franqueses (sempre in Spagna) e buona parte della produzione di Kundl sarà diretta proprio a Palafolls l’anno successivo.

La strategia

“Gli antibiotici sono la spina dorsale dell’healthcare moderno. Nonostante un temporaneo calo a causa della pandemia – dice il Ceo Richard Saynor – siamo fiduciosi in merito a questo progetto sul medio e lungo periodo. L’investimento – continua il numero uno di Sandoz – arriverà molto presto anche perché abbiamo annunciato che intendiamo acquistare a livello globale l’antibiotico a base di cefalosporina da Gsk”.