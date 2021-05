Innovare la sanità con i dati: l’importanza dei Data Lake

Uno degli strumenti utili per archiviare e analizzare le informazioni sono di Data Lake che per struttura e operatività si differenziano dai comuni Data Warehouse. *IN COLLABORAZIONE CON INTERSYSTEMS ITALIA

di HPS-AboutPharma

Utilizzare al meglio i dati è insieme la sfida ma anche la principale opportunità per l’innovazione dell’ecosistema della sanità. I dati prodotti in quantità dai moderni sistemi diagnostici, assieme a quelli raccolti nel percorso clinico e terapeutico dei pazienti, hanno un potenziale enorme per il miglioramento delle terapie e l’accelerazione della ricerca scientifica e farmaceutica. Tuttavia, si tratta di un potenziale purtroppo inespresso a causa dell’arretratezza dei sistemi informatici ancora oggi utilizzati e degli ostacoli all’impiego dei dati per scopi diversi da quelli previsti. Senza considerare altri problemi sul fronte della sicurezza, dell’integrazione e del rispetto delle normative (vedi l’articolo “Oggi i dati nel settore Life science hanno il valore di un farmaco salvavita. Ma li usiamo nel modo giusto?”).

Mentre le tecnologie digitali entrano nella vita di tutti i giorni, con assistenti digitali che rispondono alle domande in viva voce o che ci portano a destinazione evitando i percorsi trafficati, è difficile accettare che la gran parte dei dati sanitari sia ancora inaccessibile, dispersa tra sistemi diversi, con medici e ricercatori costretti a sfogliare cartelle e documenti come vecchi faldoni cartacei. Avere i dati non serve a nulla se non si hanno anche le capacità per gestirli, correlarli e renderli disponibili per i soggetti interessati, che siano aziende ospedaliere, farmaceutiche, ricercatori, medici e pazienti, sempre nel rispetto dei ruoli e della regolamentazione vigente.

Perché serve un Data Lake per accelerare l’innovazione nella sanità

L’innovazione in sanità inizia dai Data Lake, un concetto sviluppato una decina di anni fa per definire una speciale tipologia di database in grado di gestire in modo efficiente sia le informazioni strutturate (ad esempio i dati e i numeri che potremmo mettere in un foglio elettronico o in un database comune) sia quelle non strutturate – come file, cartelle cliniche, immagini diagnostiche, video e altri documenti con struttura propria – che normalmente costituiscono l’80-90% di tutti i dati disponibili. Il Data Lake è quindi adatto per la gestione di grandi e grandissimi archivi di dati eterogenei, quelli che comunemente chiamiamo Big Data, e per favorire l’integrazione di informazioni differenti che altrimenti resterebbero segregate su una molteplicità di repository specializzati e silos applicativi.

A differenza dei Data Warehouse con cui molte grandi aziende oggi raccolgono i dati che alimentano le applicazioni analitiche e di Business Intelligence, il Data Lake non chiede all’ingresso dati preventivamente selezionati e categorizzati. Al contrario, è pensato caricare “dati grezzi” di qualsiasi valore: il presupposto è che oggi non possiamo sapere di quali informazioni potremmo aver bisogno domani.

Il Data Lake può facilitare, per esempio, le indagini epidemiologiche o i trial clinici. Con strumenti di Advanced Analytics, Machine Learning e Intelligenza Artificiale diventa possibile ricercare correlazioni significative nella mole dei dati registrati e, in questo modo, ottenere le informazioni per migliorare prevenzione, diagnostica, terapie ma anche per garantire un uso ottimale delle risorse. Tutto questo è reso oggi più accessibile proprio perché le tecnologie di base per la gestione e l’analisi dei dati sono diventate commodity e servizi accessibili in Cloud. Lo sviluppo di applicazioni capaci di sfruttare le potenzialità dei dati ha abbandonato, anche nel mondo sanitario, la dimensione pionieristica e quasi artigianale del passato a favore dell’impiego di soluzioni di mercato mature e collaudate, già pronte per essere impiegate.

Come garantire il supporto alle moderne applicazioni sanitarie

Il primo ostacolo all’impiego dei dati sanitari è rappresentato dall’uso di applicazioni obsolete, aggiunte negli anni per rispondere a necessità specifiche, difficili da integrare nell’ecosistema sanitario e da mantenere al passo con i tempi. È questo un problema che trova soluzione nell’adozione delle moderne architetture a microservizi, in cui i software più complessi sono suddivisi funzionalmente in collezioni di servizi indipendenti, interoperanti attraverso protocolli documentati. I microservizi possono essere singolarmente testati, aggiornati e riutilizzati in applicazioni diverse, evitando le duplicazioni e i rischi di avere, per esempio, codici diversi per funzioni analoghe di consultazione/aggiornamento anagrafico. Sono inoltre alla base dello sviluppo dei software Cloud-native, ossia di applicazioni che possono essere facilmente ospitate nei moderni ambienti di Cloud privato e pubblico.

I microservizi permettono di realizzare, per gradi, gli aggiornamenti applicativi cominciando dalle funzioni fondamentali e aggiungendone man mano di nuove. Per esempio, incorporando le funzionalità assolte dalle applicazioni legacy già esistenti e preservando gli investimenti fatti senza che siano d’ostacolo per l’innovazione. La creazione e l’inserimento in produzione delle moderne logiche a microservizi beneficia dell’offerta sul mercato di soluzioni mature per l’integrazione del software già esistente attraverso messaggistica oppure API (Application Programming Interface). Le capacità d’integrazione sono oggi vitali nella sanità per facilitare l’attivazione delle collaborazioni con realtà esterne di cura o di ricerca e velocizzare l’erogazione di servizi innovativi rivolti ai comuni cittadini.

Il contributo di InterSystems per l’innovazione dei dati nella sanità

Nell’articolo “Innovazione nel mondo Life Sciences, la via da seguire è quella della collaborazione incentrata sui dati“ si è sttolineata la visione e il contributo tecnologico che InterSystems può dare per lo sviluppo della sanità italiana e del settore Life Science come ecosistema integrato. Con IRIS for Health, InterSystems offre una piattaforma disponibile e scalabile (che può crescere linearmente nelle prestazioni in funzione delle necessità) scelta da grandi realtà sanitarie mondiali per il supporto dei servizi critici a cui viene affidata la vita delle persone. IRIS è progettata per integrare le fonti dati eterogenee del mondo sanitario, per caricare, indicizzare e fare query (multi-model) sia nei modi relazionali classici sia in quelli adatti per contenuti specifici: immagini, documentazioni, cartelle sanitare e così via. La piattaforma IRIS permette di creare e gestire Data Lake e di dare supporto ai processi complessi basati su applicazioni eterogenee realizzate con tecnologie differenti. La funzionalità InterSystems API Manager (IAM) permette l’integrazione e l’interoperabilità tra sistemi di diversa generazione, aiutando l’interscambio dei dati attraverso protocolli standard e specifici dell’ambito sanitario, nel rispetto delle best practice di sicurezza e delle normative sulla privacy.

