Vaccino J&J, nuovi ritardi nelle spedizioni verso l’Ue

La compagnia ridurrà della metà le spedizioni di questa settimana verso l'Europa a causa di rallentamenti nella produzione e nel reperimento delle materie prime. L'azienda ha ribadito il suo impegno a consegnare 55 milioni di dosi pattuite entro il primo semestre di quest'anno

Meno dosi, quasi la metà, per l’Ue questa settimana. La compagnia statunitense Johnson&Johnson ha infatti ridotto della metà le sceorte previste per l’Unione europea a causa di problemi con la produzione e l’approvvigionamento di materie prime.

Ritardi

Stando al contratto con Bruxelles, la compagnia dovrebbe consegnare circa 55 milioni di dosi nel secondo trimestre, ma al momento sembrano esserne arrivate solo cinque milioni, ossia solo il 10% del totale. Negli uffici della Commissione sanno che la riduzione è temporanea, tuttavia un altro ritardo diventa l’ennesimo ostacolo sulla via verso la vaccinazione di massa in tutto il continente (che ha raggiunto 200 milioni di somministrazioni). La compagnia, pur non volendo commentare sui ritardi attuali, ha dichiarato che intende rispettare l’onere delle 200 milioni di dosi entro la fine del 2021.

L’origine dell’intoppo

I guai sono all’origine pare. Infatti le merci previste per l’Unione europea sono prodotte sia a Leida, nei Paesi Bassi, che negli Stati Uniti. Tra l’altro proprio negli Usa, l’impianto di Baltimora è ancora inattivo per i controlli delle autorità sanitarie a seguito del caso di contaminazione nel processo produttivo.