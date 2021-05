Nel futuro della Business intelligence c’è l’Ai. Un evento per comprenderne le potenzialità

Per immaginare nuovi modelli per le aziende l'Ai sarà sempre più al centro delle attenzioni dei manager del settore Life science. L'evento del 9 giugno intende affrontare proprio gli ambiti più caldi

Se la pandemia ha creato in molti casi discontinuità al business irrompendo pesantemente nei processi di un’azienda, nell’immediato futuro potrebbe essere l’intelligenza artificiale lo strumento più idoneo per affrontare la crisi. “Gli effetti della pandemia rimarranno con noi per molti anni ma con i cambiamenti radicali emergono anche enormi opportunità. Non solo per riavviare quanto interrotto o sospeso, possiamo disegnare nuove strade, seguire nuovi paradigmi, cogliere il momento per cambiare ed evolvere. Manager e C-Level devono sentire la sfida del momento, cogliere le opportunità, accelerare il cambiamento, costruire un’organizzazione più resiliente per ottimizzare le evoluzioni del proprio business”, ha detto al Il Sole24Ore Nicola Celli, AD di Blue BI. Ma la gestione dell’Ai è complessa e richiede competenze specifiche e per avere una consapevolezza maggiore delle sue potenzialità Hps-AboutPharma in collaborazione con Blue BI e Sas organizzerà un webinar il 9 giugno (qui l’iscrizione).

Obiettivi per migliorare le previsioni aziendali

L’evento ha l’obiettivo di analizzare il processo di forecasting per alcune aree strategiche dal Sales alla Supply chain, mettendo in evidenza l’importanza del Machine learning (Ml) e dell’Intelligenza artificiale (Ai) per migliorare l’accuratezza dei risultati, ottimizzare l’impiego delle risorse e pianificare con successo nuovi investimenti. Tre sono gli elementi che si devono tenere sempre a mente:

Capacità di simulare e lavorare per scenari al fine di generare il maggior consenso possibile

Utilizzo di una serie di dati interne o esterne all’azienda in grado di indirizzare e migliorare la previsione

Capacità di reagire alla velocità dell’evoluzione del business o dei mercati

Il corso è rivolto ai manager delle imprese farmaceutiche e di Medical devices operanti nel campo del Sales force effectiveness, Commercial excellence, Business excellence & Customer experience, Business intelligence, Amministrazione e finance, Market access, Digital communication, Supply chain, logistica, Sistemi informativi, Hr.

L’agenda

Il programma è molto fitto. Si inizia con scenari di mercato proseguendo poi lo stato dell’arte dell’industria Life science rispetto al forecasting e alle dinamiche future. Saranno poi affrontati casi studio rilevanti attraverso modelli di Ml e Ai. Dopo il dibattito sarà il momento delle considerazioni finali e sarà proposto il lancio di un laboratorio e incubatore sul forecasting nel settore delle scienze della vita. “AI promette di rivoluzionare e guidare il nostro futuro, migliorare il business e semplificare le nostre attività sia in ambito aziendale che privato. E tutti i settori industriali – continua Celli – sono e saranno rivoluzionati dall’AI. Life Science compreso ed in particolare per il nostro webinar anche il processo di forecasting.

I relatori

Ad accompagnare i partecipanti nelle due ore di webinar saranno tre esperti del settore: Nicola Celli, Paolo Mariani e Nicola Scarfone.

Nicola Celli: CEO & Owner di Blue BI, da sempre appassionato al potenziale di dati ed algoritmi. Il suo impegno è consolidare e sviluppare costantemente Blue BI come azienda riconosciuta di riferimento per le soluzioni di Analytics e Business Intelligence. Forte di una rilevante esperienza personale nel mondo farmaceutico, applica/focalizza quotidianamente la mission di Blue BI “Empower the data role in the decision-making to unleash business value” su questo settore.

Paolo Mariani: Professore Ordinario di Statistica Economica all’Università degli Studi di Milano Bicocca e Direttore di BASC – Bicocca Applied Statistics Center, coordina e dirige il Corso di Perfezionamento in Market Access in Life Science. Svolge attività di ricerca in ambito di business intelligence, analisi e trattamento dei big data sanitari e tecniche di accesso al mercato. E’ autore di articoli e monografie sulle tematiche oggetto di studio e relatore ad incontri nazionali e internazionali.

Nicola Scarfone: Sr. Business Developer Artificial Intelligence e Advanced Analytics in SAS Institute. Ha sviluppato negli anni numerose esperienze in diverse industry, ideando e implementando soluzioni data driven in applicazioni di Artificial Intelligence con tecnologie di data science tradizionali e innovative come Forecasting, Machine Learning, Deep Learning. Relatore ad incontri nazionali e internazionali e docente sulle tematiche citate.