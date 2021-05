Oncologia, l’appello dei primari: non abbandonate gli screening

Dal congresso nazionale Cipomo, gli specialisti invitano a non sottovalutare gli “effetti collaterali” di Covid, come i ritardi accumulati nelle campagne di prevenzione

C’è un effetto collaterale di Covid-19 che non riguarda i pazienti contagiati, ma l’efficacia delle campagne di prevenzione contro i tumori. La pandemia ha determinato rinvii, riduzioni e rinunce per gli screening oncologici. Gli specialisti del Cipomo (Collegio italiano dei primari oncologici medici ospedalieri) lanciano un appello, auspicando un cambio di passo. Lo fanno inaugurando il loro 25esimo congresso nazionale, convocato a Bologna dal 20 al 22 maggio, ma organizzato in modalità virtuale.

Uno screening precoce può salvare la vita

“Uno screening oncologico, in fase precoce, può salvare la vita. La pandemia Covid-19 ha portato troppe persone a posticipare appuntamenti e controlli già programmati per la paura del contagio in ospedale. Cipomo – si legge in un comunicato – raccomanda alla popolazione affinché torni a sottoporsi ai controlli di prevenzione oncologica presso strutture ospedaliere e centri che, grazie a tutte le misure intraprese in questi mesi, garantiscono massimi livelli di sicurezza”. Secondo i dati dell’Osservatorio nazionale screening, il calo dei test (tra inviti ridotti e minore adesione) potrebbe determinare – rispetto al 2019 – ritardate diagnosi per 3.324 carcinomi mammari, 2.782 lesioni CIN2+ della cervice uterina, 1.300 carcinomi colorettali e oltre 7.400 adenomi avanzati del colon retto.

Non vanificare i risultati raggiunti

“Prima della pandemia – commenta Livio Blasi, presidente del Cipomo – avevamo raggiunto risultati straordinari grazie agli screening, al punto che si prevedeva un calo notevole delle diagnosi di alcuni tumori, come ad esempio quello del colon retto o quello della mammella. Con i ritardi accumulati in questi mesi, stiamo vanificando parte del grande impegno profuso a tutti i livelli per diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce. Dopo aver contribuito alla gestione dell’emergenza della prima fase, noi medici abbiamo mantenuto la prima linea per garantire l’accesso ai centri in sicurezza e lo svolgimento regolare degli screening, applicando le linee guida e i protocolli nazionali e internazionali. Ribadiamo quindi – conclude Blasi – l’assoluta priorità per tutti i cittadini di superare il timore e tornare a sottoporsi ai controlli, ricordando con forza quanto il tempo in una diagnosi di cancro può fare realmente la differenza”.

Il congresso

Il 25esimo congresso Cipomo è stato intitolato titolo “SMART Walking tra tecnologia e Ars Medica”. L’agenda dei temi è ricca: dalla telemedicina ai Big Data, dalle innovazioni tecnologiche e terapeutiche alla medicina di genere in oncologia fino alle ripercussioni emotive di una diagnosi di tumore. Per la prima volta l’appuntamento sarà aperto alla partecipazione di tutte le altre figure professionali coinvolte nella presa in carico del paziente oncologico.