Consegnate finora 4 dosi su 10, ma anche tenendo conto degli annunci di Figliuolo e Speranza (25 milioni di fiale entro giugno), gli obiettivi del Piano vaccinale restano lontani. L’analisi della Fondazione Gimbe

L’obiettivo fissato dal Piano vaccinale anti-Covid, cioè avere a disposizione 62 milioni nel secondo trimestre 2021, è irraggiungibile. Lo segnala la Fondazione Gimbe, nel suo consueto monitoraggio settimanale sull’emergenza sanitaria. Secondo i dati aggiornati alla mattina del 19 maggio, risultano consegnate 30,1 milioni di dosi, il 39,5% di quelle previste per i primi sei mesi del 2021. Ancora poche e, rileva Gimbe, sembra sfumare la ventilata “invasione” di vaccini: in base agli annunci del generale Figliuolo e del ministro Speranza per giugno sono attese circa 25 milioni di dosi. Significa, sottolinea Gimbe, che il consuntivo del secondo trimestre si chiuderà con circa 13 milioni di dosi in meno rispetto ai 62 milioni previsti dal Piano.

Così rallenta la campagna

“Ad oggi le Regioni – spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – hanno somministrato quasi tutte le dosi consegnate (94,2%). Questo significa che, senza un aumento consistente e regolare delle consegne, è impossibile accelerare la campagna vaccinale”. Fatta eccezione per l’exploit della settimana 26 aprile-2 maggio (4.911.630 dosi), da metà aprile il numero di consegne settimanali si è attestato tra 2,57 e 2,71 milioni. “Con queste stime – fa notare Renata Gili, responsabile Ricerca sui servizi sanitari di Gimbe – è impossibile ampliare a dismisura la platea delle prime somministrazioni, visto che un numero rilevante di dosi, in particolare di AstraZeneca, servirà per i richiami”.

Somministrazioni

Per quanto riguarda le somministrazioni (dati ore 10:29 del 19 maggio), il 32,9% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (n. 19.614.396) e il 15,2% ha completato il ciclo vaccinale (n. 9.049.348), con importanti differenze regionali. Il 74,6% degli over 60 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, con Veneto, Lombardia, Provincia autonoma di Trento e Puglia che superano l’80%. Nelle fasce over 80 e 70-79 anni si registrano ancora notevoli differenze regionali, e la fascia 60-69, a rischio elevato di ospedalizzazione, rimane ancora indietro. “Oltre 4,5 milioni di persone ad elevato rischio di ospedalizzazione e morte sono ancora senza alcuna protezione vaccinale, riducendo la sicurezza delle riaperture, seppur graduali”, sottolinea Cartabellotta. Se solo l’8,7% degli over80 (383.473) non ha ricevuto neppure una dose, la percentuale sale al 21,4% nella fascia 70-79 (1.277.134) e al 38,6% per quella 60-69 anni (2.845.236).