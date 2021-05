Approvazioni, dal Chmp di Ema parere positivo per tre terapie (tra cui una genica)

Il Comitato dell'Agenzia europea del farmaco si è espresso positivamente per la prima terapia genica per i bambini affetti da adrenoleucodistrofia cerebrale precoce; per un anticorpo monoclonale contro Covid-19 e per una nuova formulazione rivolta al trattamento dell'amiloidosi sistemica da catene leggere

Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Ema ha rilasciato una serie di pareri favorevoli relativi a farmaci o terapie. Nello specifico, il Comitato dell’Agenzia europea del farmaco si è espresso positivamente in merito alla prima terapia genica per i bambini affetti da adrenoleucodistrofia cerebrale precoce (Cald); all’anticorpo monoclonale sotrovimab per il trattamento precoce di Covid-19 e alla formulazione sottocutanea di daratumumab in combinazione con bortezomib, ciclofosfamide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con amiloidosi sistemica da catene leggere.

Una nuova terapia genica

Elivaldogene autotemcel (precedentemente Lenti-D) è una terapia genica una tantum per il trattamento dell’adrenoleucodistrofia cerebrale precoce (Cald). Qualora approvato dalla Commissione europea, si tratterebbe della prima terapia genica una tantum registrata per il trattamento di questa rara malattia neurodegenerativa che si manifesta nell’infanzia e può portare alla perdita progressiva e irreversibile della funzione neurologica e alla morte. Il parere positivo del Chmp sarà ora rivisto dalla Commissione. La decisione finale per elivaldogene autotemce, terapia sviluppata da Bluebirdbio da parte della Ce è prevista per la metà del 2021.

Anticorpi monoclonali contro Covid-19

L’anticorpo monoclonale sotrovimab per il trattamento precoce di Covid-19 è stato sviluppato da GlaxoSmithKline e Vir Biotechnology. Il Chmp ha espresso un parere positivo che gli Stati membri dell’Ue potranno ora utilizzare per prendere decisioni nazionali sull’uso precoce del prodotto prima dell’autorizzazione all’immissione in commercio dell’Ema. Il parere degli esperti si riferisce all’uso di sotrovimab per il trattamento di adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e con peso corporeo di almeno 40 kg) con Covid-19, che non richiedono integrazione di ossigeno e sono a rischio di progredire verso una forma grave di malattia.

Il Chmp – riferiscono Gsk e Vir in una nota – ha raggiunto il suo parere dopo una revisione dei dati, inclusa un’analisi ad interim dei risultati di efficacia e sicurezza dello studio di fase 3 Comet-Ice, che ha valutato sotrovimab come monoterapia per il trattamento precoce di Covid-19 negli adulti ad alto rischio di ospedalizzazione. I dati, relativi a 583 pazienti randomizzati, hanno dimostrato una riduzione dell’85% dell’ospedalizzazione o della morte in coloro che ricevevano sotrovimab rispetto al placebo, l’endpoint primario dello studio.

Amiloidosi sistemica da catene leggere

Altra raccomandazione del Chmp arriva per la concessione dell’autorizzazione all’immissione in commercio per la formulazione sottocutanea di daratumumab (daratumumab e ialuronidasi-fihj) in combinazione con bortezomib, ciclofosfamide e desametasone (VCd) per il trattamento di pazienti adulti con amiloidosi sistemica da catene leggere (AL) di nuova diagnosi. Janssen ha sviluppato questa terapia. Contestualmente, il Chmp ha anche emesso un parere positivo raccomandando darzalex sc in combinazione con pomalidomide e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo che hanno ricevuto una precedente terapia contenente un inibitore del proteasoma (PI) e lenalidomide ed erano refrattari a lenalidomide, o che hanno ricevuto almeno due precedenti terapie che includevano lenalidomide e un PI e hanno dimostrato la progressione della malattia durante o dopo l’ultima terapia.