Omeopatia, uno studio testimonia la qualità dei farmaci prodotti nell’Ue

I farmaci omeopatici prodotti in Europa sono di alta qualità, sicuri per i pazienti e ben regolamentati. A testimoniarlo è uno studio pubblicato da Pharmazeutische Industrie, rivista dedicata all’industria farmaceutica.

Cosa dice lo studio

Lo studio descrive come la sicurezza di tutti i medicinali, tra cui quelli nel campo dell’omeopatia, dipenda largamente dalla loro qualità farmaceutica. I requisiti e i metodi per il controllo qualità dei medicinali omeopatici richiedono la stessa complessità di quelli imposti a tutti gli altri farmaci. Mentre un’autorizzazione all’immissione in commercio garantisce la valutazione di qualità, sicurezza ed efficacia da parte dell’autorità nazionale competente prima dell’immissione sul mercato, un’autorizzazione alla produzione garantisce che i medicinali siano fabbricati da produttori approvati e ufficialmente controllati in conformità con il quadro giuridico, i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione del farmaco (Gmp).

Omeopatia, lo scenario europeo

In Europa, tali norme si applicano a tutte le aziende farmaceutiche, anche a quelle che producono medicinali omeopatici. Come per tutti gli altri medicinali, la produzione di un medicinale omeopatico inizia con la selezione delle materie prime e si estende attraverso la produzione fino ai test di qualità e all’immissione sul mercato. Le autorità nazionali competenti controllano il lavoro delle aziende farmaceutiche e dei loro fornitori ed effettuano controlli periodici nei siti produttivi, dove si esaminano dei campioni e si verificano i risultati dei controlli effettuati dalle aziende. In seguito a questi controlli, se sono rispettate le procedure previste, vengono rilasciate le autorizzazioni alla produzione, oltre ai relativi certificati di conformità alle GMP.

