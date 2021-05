Ricerca e sviluppo: nel decreto Sostegni bis credito d’imposta del 20% per farmaci e vaccini

La misura riguarda i costi da sostenere da giugno 2021 fino a dicembre 2030. A patto che i beneficiari si impegnino a concedere “licenze non esclusive, a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo”. In ambito dispositivi medici, nasce la Fondazione Enea Biomedical Tech

Con il decreto Sostegni bis, approvato il 20 maggio dal Consiglio dei ministri, arriva una misura a favore della ricerca e sviluppo in campo farmaceutico. Alle imprese che effettuano R&S per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetterà un credito d’imposta del 20% per i costi sostenuti dal primo giugno 2021 al 31 dicembre 2023. “A condizione – si legge nella bozza del decreto – che il beneficiario dell’aiuto si impegni a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo”.

Le spese incluse

Per calcolare il credito d’imposta, saranno considerati ammissibili – nel “rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità” – tutti i costi sostenuti per “ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall’articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014”. Il credito d’imposta del Sostegni Bis non sarà cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. È previsto un tetto di 20 milioni di euro all’anno per ciascuno beneficiario. L’importo è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.

Telemedicina e dispositivi: nasce la fondazione Fondazione Enea Biomedical Tech

Al settore dei dispositivi medici e della telemedicina guarda un’altra novità del decreto Sostegni Bis. L’Enea – agenzia nazionale per nuove tecnologie, energia e sviluppo sostenibile – costituirà una fondazione di diritto privato chiamata “Fondazione Enea Biomedical Tech”, sotto la vigilanza del ministero dello Sviluppo economico. Fra gli obiettivi, “la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie”.